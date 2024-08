Che successo a Dronero il “Cinema sotto le stelle”

Un maxi schermo itinerante ed il cielo come soffitto, quella voglia di far trascorrere al pubblico una serata diversa e piacevole.

A Dronero proseguono con successo gli appuntamenti del “Cinema sotto le stelle”.

Ieri sera, giovedì 21 agosto, in frazione Tetti è stato proiettata la commedia ironica divertente “Volevo un figlio maschio” con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.

“Sono serate diverse e molto belle - dice una signora - anche un modo per ritrovarsi e stare insieme con le persone che conosci. Poi qui siamo fortunati perché abbiamo degli ampi spazi verdi. Ormai è diventato il mio appuntamento fisso!”

Da Dronero alle frazioni, il “Cinema sotto le stelle” ha coinvolto diversi luoghi ed ogni volta ha riscontrato una grande partecipazione da parte del pubblico.

Giovedì 29 agosto presso l’area festeggiamenti della frazione Pratavecchia ci sarà l’ultimo imperdibile appuntamento, con la proiezione alle ore 21 del film “Wonka”: “Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata nel cilindro a metà fra il cappello del prestigiatore e la borsa di Eta Beta. Il suo sogno è aprire una grande cioccolateria nella piazza in cui però coesistono già tre mastri cioccolatai che fanno cartello fra di loro e non ammettono un nuovo concorrente: soprattutto uno che con i suoi cioccolatini riesce a far volare i clienti. Willy soggiorna presso una locanda la cui proprietaria gli fa firmare un contratto pieno di clausole che lo vincolano a lavorare per anni nella sua lavanderia, dove soggiornano anche altri malcapitati ingannati allo stesso modo in epoche diverse. Fra di loro c'è Noodle, una ragazzina che è stata recuperata dall'ostessa nel cassonetto dei panni da lavare e che è costretta a ripagare tanta generosità con il ruolo di schiava della locanda. Al gruppetto non resta che unire le forze e tenersi stretti i propri sogni, sperando un giorno di realizzarli tutti.”

Organizzato dal Comune di Dronero in collaborazione con NuoviMondi, il “Cinema sotto le stelle è possibile grazie al sostegno della Fondazione CRC.