Calcio: Monregale-Bra termina 0-1; I giallorossi di Nisticò conquistano il 1° Trofeo Paolo Bruno (FOTO e VIDEO)

Una partita per ricordare una figura storica e preziosa per lo sport monregalese come il compianto Paolo Bruno. Monregale e Bra si sono affrontate questo pomeriggio al Gasco di Mondovì per il 1° Trofeo intitolato al compianto dirigente monregalese. Un match vero, utile alle due squadre per affinare le armi in vista degli impegni ufficiali nei rispettivi campionati, quello di Promozione per la Monregale e quello di Serie D per il Bra.

In campo è stata gara vera, tra due squadre che hanno lavorato duramente in questo pre-campionato e che sembrano avere le carte in regola per regalare soddisfazioni ai propri sostenitori. Per sbloccare il risultato, tuttavia, al Bra ci sono voluti 90 minuti, anche grazie alla solidità difensiva messa in campo dalla Monregale, che ha retto l'urto dei più quotati avversari fino a pochi istanti dal triplice fischio. Al termine del match si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza dei famigliari di Paolo Bruno, del vice sindaco Gabriele Campora, e ovviamente del presidente della Monregale Alessandro Curti. Prima del match, invece, una targa di ringraziamento è stata consegnata all'ex presidente Igor Bertone.

Passiamo alla cronaca del match: al 5° Pautassi si guadagna una punizione da posizione interessante, ma la sua conclusione è scialba e l’occasione sfuma. Al 9° un tocco di mani in area di rigore del Bra viene considerato involontario dal direttore di gara e la decisione sembra corretta. Con il trascorrere dei minuti si affievolisce il pressing del Bra, mentre la Monregale riesce a far circolare il pallone con maggiore fluidità. Si arriva così al cooling-break a porte inviolate. Al 32° Cannatelli insacca da distanza ravvicinata, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo. Al 34° Minaj cade giù in area dopo un leggerissimo contrasto e l’arbitro assegna un calcio di rigore a dir poco generoso. Dal dischetto Minaj angola poco la traiettoria e trova Baudena pronto alla respinta. Poco dopo sono i padroni di casa a invocare il penalty, ma questa volta l’arbitro lascia correre. Al 45° il portiere Baudena si rende protagonista di un doppio intervento strepitoso. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Bra si presenta con tutte le riserve in campo. Al 55° primi cambi anche in casa Monregale, con gli ingressi di Salomone, Nzuzi, Barbero e Galvagno. Arrivano anche le prime ammonizioni. Sul registro dei cattivi terminano nell’ordine Tuzza (Bra), Meti (Monregale) e Costantino (Bra). Ancora cambi nella Monregale. Al Al 71° grande conclusione di Costantino e sull’angolo seguente il Bra colpisce in pieno la traversa. All’86° incursione dei padroni di casa, che non viene sfruttata a dovere agli attaccanti biancorossi. Poco dopo ancora Costantino sfiora la marcatura. Al 90° il Bra passa in vantaggio con il gol del neo entrato Sammouni e dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Vince il Bra, dunque, e si aggiudica il primo Trofeo Paolo Bruno. Per i migliori in campo da segnalare Quitadamo per il Bra e Baudena per la Monregale.

Ecco l'emozionante momento della premiazione...e intanto nel cielo spunta anche l'arcobaleno:

Nel video che segue le immagini del calcio di rigore parato da Baudena nel primo tempo e il gol decisivo del classe 2007 Sammouni: