Auto sbanda e finisce contro un altro mezzo in via Bodina a Cuneo: non ci sono feriti

Le persone accorse sul luogo dell'incidente in via Bodina

Incidente spettacolare, per fortuna senza conseguenze per i coinvolti, ieri sera (venerdì 23 agosto) intorno alle 21,20 in via Bodina, a Cuneo.

Il guidatore di un’auto che procedeva in direzione del quartiere San Paolo, giunto nei pressi della rotonda vicina al Parco Parri ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare contro un’altra autovettura parcheggiata lato strada, a sua volta finita in parte sulla pista ciclabile adiacente. In quel momento fortunatamente deserta.

Allertati, sono immediatamente giunti sul posto i soccorsi con un’ambulanza del 118, oltre due auto della Polizia Locale ed i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Non risultano persone ferite.