Tennis, buon momento per i giovani del Country Club Cuneo

Andato in archivio con successo il torneo ITF under 18 International Country Club Gino S.p.A, non mancano le note di soddisfazione per il club cuneese.

Eleonora Tranchero, atleta del Country allenata da Andrea Baccanelli, ha centrato la prima semifinale di singolare in carriera, a livello di circuito ITF under 14, nella tappa di Klosters (Svi). La giovane italiana, testa di serie numero 3, ha battuto in avvio la tennista di casa Sofia Gajdosikova, con lo score di 6-1 6-2. Negli ottavi di finale ha bissato la vittoria rifilando un netto 6-4 6-0 alla tedesca Olivia Kovari. Nei quarti la partita più difficile, conquistata in rimonta (5-7 6-2 7-5) contro un’altra giocatrice di casa, Noelia Jenny. Lo stop è giunto in semifinale, per mano della lituana Adrija Krisciunaite.

Eleonora ha fatto ancora meglio in doppio, specialità nella quale in stagione ha già vinto un titolo. E’ giunta in finale, a fianco di Olivia Rotteglia. Le due italiane formavano la seconda coppia tra le favorite al via e si sono arrese alle numero 1, Greiner/Krisciunaite. Match equilibrato quella che ha deciso le vincitrici, soprattutto nella seconda frazione, con score finale fissato sul 6-1 7-6 (4).

I giovani del Country continuano dunque a ben figurare, su scala nazionale e internazionale: “La conferma – dice il direttore tecnico della struttura, Moreno Baccanelli – della bontà della nostra scuola”.

Il prossimo appuntamento per gli emergenti del club di Viale Angeli, è quello con i campionati giovanili di categoria. Saranno impegnati direttamente in main draw Demetra Mazzarella (under 13), al CT Sanremo ed Eleonora Tranchero (under 14) al Tennis Roma.

Nelle qualificazioni dell’under 13 maschile Talete Bertola, al Club Atletico Faenza. Non potrà esserci invece Achille Domenghini (under 12) a causa di un infortunio.

I Campionati scatteranno il prossimo 1 settembre.