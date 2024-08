Rastrelliere per bici dismesse e lasciate all'ex deposito dei bus a Cuneo: "Servirebbero alle frazioni"

Un cittadino, questa mattina, ci ha inviato la foto di alcune rastrelliere per bici lasciate nei pressi dell'ex deposito degli autobus, dalla Discesa del Gas a Cuneo.

Non in perfette condizioni estetiche ma, almeno alla vista, in perfette condizioni di funzionalità, ossia quella di poter lasciare legate le biciclette. "Perché - si chiede questo cittadino, residente in una frazione dell'Oltregesso - non posizionarle, magari ritinteggiate, proprio nelle frazioni, dove sicuramente potrebbero servire?".

Un suggerimento che il Comune potrebbe accogliere come ha fatto, di recente, su richiesta della Consulta dei quartieri e delle frazioni, accordando di ricollocare proprio tra le frazioni e i quartieri di Cuneo le decine e decine di panchine rimosse e sostituite dai nuovi arredi lungo il Viale degli Angeli.