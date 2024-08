Bomba d’acqua si scatena su Argentera, Bersezio la frazione più colpita

“Il maltempo ha colpito anche Argentera, in modo particolare Bersezio, dove ha procurato diversi danni. Fortunatamente nulla di grave e già nelle prime ore di questa mattina, la situazione era sotto controllo”.

Con queste parole il sindaco di Argentera, l’onorevole Monica Ciaburro, spiega i disagi che una bomba di acqua - precipitata sul piccolo comune montano ieri, lunedì 26 agosto - ha provocato sul territorio.

“La parte alta e quella bassa del paese sono state meno colpite - precisa il primo cittadino -, le precipitazioni si sono concentrate principalmente su Bersezio. Per questo nelle prime ore della mattina, dopo un accurato sopralluogo, è stata emessa un’ordinanza urgente, al fine di poter eseguire dei lavori con massima urgenza e ripristinare così la viabilità sulla strada di collegamento tra la frazione Bersezio e la frazione Ferrere. Sono previsti anche interventi vari su tutto il territorio comunale”.

In particolare, infatti, le forti precipitazioni hanno procurato delle criticità di collegamento tra Bersezio e Ferrere dove, in alcuni tratti, i detriti hanno completamente invaso la strada, impedendone il transito. Le forti piogge hanno comunque provocato dissesti in tutto il territorio comunale.

“L’attenzione - precisa il sindaco - è stata massima anche perché in questa stagione il territorio comunale di Argentera, in particolar modo la frazione Ferrere, è abitata da residenti, proprietari di seconde case e turisti, vista anche la presenza del rifugio”.

Così dopo un accurato sopralluogo, il sindaco Ciaburro ha constatato la pericolosità del tratto di strada comunale di collegamento tra le due frazioni e quindi disposto un primo intervento di messa in sicurezza. Vista la necessità di ripristinare con urgenza la transitabilità della strada comunale anche per consentire di raggiungere Ferrere senza alcun pericolo, occorre però effettuare svariati interventi anche su tutto il territorio di Argentiera, in particolare nella frazione Bersezio. Per questo è stata tempestivamente avvisata una ditta attrezzata per rimuovere detriti e massi, nonché realizzare opere per la messa in sicurezza del transito sulla strada.

“La situazione deve essere monitorata costantemente - sottolinea Monica Ciaburro - anche perché esiste il rischio del verificarsi di ulteriori cedimenti della sede stradale di collegamento tra le due frazioni maggiormente coinvolte nelle forti precipitazioni. Pericoli che, soprattutto in caso di ulteriori piogge, potrebbero coinvolgere anche altre aree del comune e creare disagi e rischi per pedoni, automobilisti e residenti”.

Nell’ordinanza comunale viene anche richiesto l’interessamento e l’intervento della Regione Piemonte, affinché vengano assunti i provvedimenti più efficaci e duraturi per garantire il transito nel tratto di strada tra le due frazioni. “Infatti - spiega Ciaburro - questa parte di strada è soggetta a frane e smottamenti con periodicità occasionale ma reiterata”.

Vista la criticità, il tratto di strada tra le frazioni Bersezio e Ferrere è stato chiuso al transito di pedoni e mezzi motorizzati e non motorizzati.

“Stiamo lavorando al fine di ripristinare il prima possibile la viabilità - conclude il sindaco Monica Ciaburro -. Vorrei però ricordare che anche dal momento in cui si potrà circolare, sarà comunque vietato passare nei momenti in cui si verificano delle precipitazioni, come segnalato da apposita cartellonistica, in quanto il tratto è sempre a rischio di frane e smottamenti. Mi appello anche al buon senso delle persone”.