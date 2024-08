A Sanfrè si festeggiano i cinquant'anni della sezione AVIS

Domenica 1° settembre a Sanfrè si celebreranno i 50 anni di fondazione della sezione comunale dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).

Il programma prevede il ritrovo presso la sede AVIS di piazza De Zardo 2 alle ore 8.30, la S.Messa alle ore 10 nella parrocchia SS Pietro e Paolo e a seguire la sfilata fino al santuario Madonna del Popolo, dove si terrà l’inaugurazione del nuovo monumento dedicato ai donatori, collocato nell’adiacente giardino.

Il manufatto in ferro è nato da un concorso di idee fra gli alunni delle scuole secondarie di Sanfrè e per la sua realizzazione hanno operato, nel progetto l’ingegner Fabrizio Panero, nel design Domenico Ippolito, nelle opere edili Domenico Bazzano, nelle opere metalliche la carpenteria Martino, in quelle elettriche Marco Testa e per giardino e fiori Jardecò Garden.

La festa dell’AVIS di Sanfrè si concluderà alle ore 13 con il pranzo presso il ristorante “La porta delle Langhe” di Cherasco.

Il presidente della sezione Marco Francesco Bergesio e il direttivo avisino di Sanfrè ringraziano l’amministrazione comunale per la collaborazione, tutti coloro che parteciperanno all’evento e che hanno contribuito alla realizzazione dell’anniversario, e tutti i generosissimi donatori di Sanfrè.