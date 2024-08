Casa del Quartiere Donatello di Cuneo, chiusa la seconda edizione di "Periferie Danzanti"

Dopo 10 eventi musicali coinvolgenti si è chiusa alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo la seconda edizione di Periferie Danzanti. Il Festival, dedicato alla gioia del ballo e dello stare insieme, è una sfida raccolta e portata avanti da tanti volontari del quartiere e dai gruppi che durante l'anno animano la CQD: BalFolk Cuneo, il gruppo degli anziani del ballo liscio e l'associazione Swing Juice.

Da giugno a fine agosto, Periferie Danzanti 2024 ha offerto alla comunità di Cuneo un'occasione unica per riunirsi e condividere la passione per la danza con concerti ed eventi aperti a tutti e ad ingresso gratuito.

Periferie Danzanti si sta dimostrando sempre più un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ballo, ma anche un'occasione per avvicinarsi alla pista grazie agli atelier di danza organizzati per chi voleva imparare le danze popolari o muovere i primi passi al ritmo scatenato dello swing.

Ottima la risposta del pubblico e la partecipazione del quartiere che fanno dire agli organizzatori: “Il Festival ha portato in periferia festa e musica e ha dato la possibilità di costruire legami e relazioni di comunità. Tutto fa presagire che il 2025 sarà ancora più sentito."

Il programma ha visto il Gruppo Anziani della Casa del Quartiere Donatello organizzare 5 appuntamenti di liscio, mentre l'associazione Bal Folk Cuneo ha composto un viaggio in 3 tappe attraverso ritmi, tradizioni e atmosfere del ballo popolare europeo grazie ad ospiti internazionali. La Swing Juice ASD a portato alla Casa Del Quartiere 2 eventi all'insegna dei ritmi senza tempo dello swing e del lindy-hop.

Per l'occasione è stata adibita una struttura coperta in modo da garantire lo svolgimento anche in caso di maltempo.

La manifestazione è possibile grazie al sostegno e all'impegno del Comitato Quartiere Donatello, Cooperativa Momo, 1000Miglia, Mente in Pace, ACLI e CuneoFotografia.