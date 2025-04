Racconigi: c'è tempo fino al 13 maggio per dare la propria disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatori alle prossime elezioni referendarie

Il Comune di Racconigi informa che gli iscritti all’Albo degli scrutatori, che intendano dare la propria disponibilità per svolgere l’incarico in occasione delle elezioni referendarie, possono comunicarlo all’Ufficio Elettorale entro e non oltre martedì 13 maggio 2025.

Si invitano inoltre anche i cittadini non iscritti all’Albo a segnalare la propria preventiva disponibilità ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo, per svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio in casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati.

Le domande possono essere presentate inviando il modulo, disponibile sul sito del Comune, all’indirizzo email elettorale@comune.racconigi.cn.it o di persona all’Ufficio elettorale del Comune di Racconigi.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0172-821613.