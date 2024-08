Il centrodestra albese: "Bene la riconferma della Notte Bianca 2024"

I consiglieri comunali del centrodestra ad Alba hanno espresso soddisfazione rispetto alla riconferma anche per il 2024 della Notte Bianca di Alba, evento che ha avuto la sua prima edizione nel 2022 dopo molti anni di sospensione e che in pochi anni ha saputo affermarsi come appuntamento di riferimento grazie alla collaborazione con Wake-Up e nel 2023 della Giostra delle Cento Torri.

I consiglieri comunali Emanuele Bolla, Carlo Bo, Massimo Reggio, Elisa Boschiazzo, Emanuele Bolla, Domenico Boeri, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore e Daniele Sobrero commentano "una delle eredità che abbiamo lasciato alla città è stata la consapevolezza che i giovani possono divertirsi nel rispetto della Città e che con rispetto anche nelle piazze del centro di Alba si può fare musica e dare ai giovani della città una proposta di divertimento accessibile. Siamo felici che l'amministrazione entrante abbia deciso di confermare questo evento e di proseguire sulla linea che abbiamo tracciato insieme a Wake-Up. Nell'ultimo anno abbiamo creato una sinergia con la Giostra delle Cento Torri che ha trovato all'interno del palinsesto della Notte Bianca la giusta collocazione per la Bela Trifolera, che si inserisce perfettamente in questa grande festa della Città. Nelle edizioni passate abbiamo sempre messo al centro del progetto la sicurezza delle persone e crediamo che questo elemento debba continuare a essere il cardine su cui lavorare per l'evento".