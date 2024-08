Il liceo classico Govone di Alba dal 2025 si internazionalizza con "Aureus+"

Il liceo classico Govone ha presentato richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di studi che andrebbe a innestarsi sul percorso “tradizionale”. AUREUS è la denominazione di un corso caratterizzante in Arte, tUtela, Restauro ed Educazione all’USo dei beni culturali, nel cui curriculum assume centrale importanza lo studio della storia dell’arte. Con l’aggiunta del “plus” in fondo, tra le caratteristiche fondamentali del corso rientra anche l’internazionalizzazione e in particolare l’insegnamento della lingua inglese e in lingua inglese.

La richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di studi viene presentata con un anno di anticipo rispetto all’effettiva partenza del corso. I futuri iscritti dell’anno scolastico 2024-2025 potranno quindi scegliere AUREUS+.

Alla base della scelta del Govone l’idea di mantenere adesa l’offerta degli insegnamenti al percorso “tradizionale” del liceo classico, con l’aggiunta di un potenziamento inedito della lingua inglese, da realizzarsi grazie alla presenza di un insegnante madrelingua per tutti i cinque anni di liceo a supporto dell’insegnamento dell’inglese curricolare e alla compresenza in aula con l’insegnante madrelingua per ulteriori due ore a settimana, per cinque anni, per l’insegnamento di storia dell’arte.

Questa materia è già presente nell’offerta formativa del percorso tradizionale, ma è attualmente insegnata per un’ora a settimana nel biennio e per due ore a settimana nel triennio, in italiano. La compresenza tra l’insegnante di storia dell’arte e il docente madrelingua inglese non solo potenzia la conoscenza della lingua, ma permette anche di aumentare le ore settimanali di arte a due a partire già dal biennio.

Una novità importante che avvicina il corso tradizionale alla direzione di internazionalizzazione intrapresa dall’istituto Govone. È il dirigente Roberto Buongarzone a confermare che “tutto lo staff conosce il valore dell’apertura verso l’estero e dell’internazionalizzazione grazie alle maturate esperienze con il corso internazionale e come istituto accreditato per i progetti Erasmus. Abbiamo ora trovato la formula per perseguire questa direzione anche con il corso tradizionale, coniugando la spinta alla modernità con le radici del liceo classico”.

Una scelta, quella della caratterizzazione, che mira anche a rendere più attrattivo per studenti e famiglie il corso che soffre il minor numero di iscrizioni tra i tre offerti al Govone.

Intanto, per quest’anno, gli attuali studenti affrontano i primi appuntamenti didattici.

Prima che la scuola inizi tra i banchi, questo settembre un gruppo di 17 alunne e alunni accompagnati dal professor Costa e dal dirigente Buongarzone partiranno il 31 agosto per Medford, città dell’Oregon (USA) gemellata con Alba, con rientro previsto per il 17 settembre. Durante questo gemellaggio la spedizione albese sarà ospite delle famiglie di studenti e professori statunitensi.

Uno scambio cui la città si prepara periodicamente e che la scuola pianifica e realizza in sinergia con il Comune di Alba e le autorità di Medford per permettere ai ragazzi un’esperienza formativa e di vita indimenticabile. Il secondo appuntamento ha per destinazione Edimburgo. 20 studenti di provenienza mista da entrambi gli istituti prenderanno parte a una vacanza-studio per migliorare la fluency del proprio inglese. L’11 settembre, infine, tutte e tutti in aula.