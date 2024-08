Volley A2/F: la BAM Mondovì il 7 settembre si presenta alla Città

Sabato 7 settembre: la squadra rossoblu alla Notte Bianca!

L’evento di fine estate tanto atteso è ormai vicino: pumine e staff, dalla Serie A2 al settore giovanile, si presenteranno alla città!

Sabato 7 settembre la splendida location di Mondovì Piazza farà da sfondo alla prima uscita ufficiale della nuova formazione monregalese!

Come già avvenuto lo scorso anno, la presentazione della squadra coinvolgerà tutta la città!



“Grazie all’interessamento del sindaco Luca Robaldo e dell'assessore allo Sport Alessandro Terreno, oltre che alla disponibilità di Mattia Germone de La Funicolare, avremo nuovamente la possibilità di far conoscere la nuova BAM Mondovì in occasione dei Feu dla Madona, nell’ambito degli eventi della “Notte Bianca” monregalese” - spiega il presidente Mario Bovetti - “è un onore per noi che la presentazione della squadra sia considerata un evento a tutti gli effetti: è segno tangibile dell’affetto dei monregalesi per i nostri colori e dell’importanza che riveste lo sport ed in particolare la pallavolo femminile per la Città di Mondovì. Sarà un momento di gioia e di amicizia, nel quale i monregalesi potranno conoscere e salutare le atlete e lo staff facendo sentire tutta la loro vicinanza ed al contempo ascoltare la musica della Banda Musicale cittadina in attesa dei fuochi d’artificio. Insomma, il modo migliore per iniziare una nuova stagione pallavolistica che si preannuncia ricca di novità e di entusiasmo!”



Vi aspettiamo numerosi sabato 7 settembre (alle ore 20.30) per conoscere la nuova squadra e ritrovare gli amici rossoblu!