Volley Giovanile: a Mondovì torna il "Porte aperte al VBC"

TORNA “PORTE APERTE AL VBC”

Con l’approssimarsi dell’ inizio del nuovo anno scolastico torna l’iniziativa “Porte aperte al VBC”, iniziativa rivolta a tutti i nati negli anni tra il 2017 ed il 2014 a cui piace la pallavolo e che vogliono provare a cimentarsi in questo sport e che si terrà nelle giornate di Lunedì 2 e Giovedì 5 Settembre presso la Palestra del BARUFFI MASCHILE di Mondovì. Per i nati nel 2015-2016-2017 l’ appuntamento è per Lunedì e Giovedì dalle ore 16 in poi, mentre per i nati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 l’ appuntamento è sempre per Lunedì e Giovedì ma dalle ore 17 in poi. Nel corso dei vari allenamenti i ragazzi verranno attentamente valutati dallo staff tecnico del settore giovanile e inseriti a tempo pieno nei vari gruppi del Minivolley, Under 13 e Under 15 del VBC MONDOVI’

Per maggiori informazioni si può scrivere a marketingbcmondovi.it, oppure contattare Michele Sembrano (3713930399) o Brunello Prette (335/6034189) oppure ancora presentarsi direttamente al BARUFFI MASCHILE muniti di abbigliamento sportivo (scarpe da ginnastica, tuta, maglietta e pantaloncini).