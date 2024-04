Prevista in giornata la ripertura del Colle della Maddalena, chiuso dallo scorso 27 marzo

E' prevista per la giornata di oggi la riapertura del Colle della Maddalena, chiuso dallo scorso 27 marzo da Argentera al Confine di Stato dopo il distacco di una valanga cha ha travolto un mezzo adibito allo sgombero neve e bloccato la strada ad un tir e a tre furgoni in transito dalla Francia.

E' stato un mese di marzo complicato per il valico, rimasto chiuso fino alla metà di marzo per le abbondanti nevicate scese in zona, riaperto e quindi richiuso dopo nemmeno due settimane, per altri 12 giorni.

In questi giorni si è provveduto alla pulizia della carreggiata. Stamattina è previsto l'intervento di messa in sicurezza del tratto dove è scesa la valanga, che ha danneggiato il guard rail. Al suo posto verranno provvisoriamente installate delle barriere New Jersey. Al termine dell'intervento Anas dovrebbe provvedere alla riapertura del valico internazionale.