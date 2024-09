Sant'Albano Stura: auto danneggia dehors di una pizzeria, sui social la denuncia del titolare

Deprecabile episodio di danneggiamento quello che si è verificato poco prima delle 7 del mattino di sabato 31 agosto in via Roma a Sant'Albano Stura. A segnalarlo sui social il titolare della pizzeria "Da Totò", che, anche grazie a una piccola videocamera di sicurezza in dotazione al locale, ha potuto in parte ricostruire l'accaduto.

Nella via Roma deserta del sabato mattina, il conducente di una Audi station wagon di colore bianco, percorrendo la strada a velocità verosimilmente un po' troppo elevata per il centro abitato, ha tagliato la leggera curva in entrata del paese centrando in sequenza un vaso in cemento a delimitazione del dehors della pizzeria - vaso che regolarmente presenta sul lato "esposto" un visibile catarifrangente - e due panche e un tavolo posizionati sul marciapiede nello spazio di somministrazione esterna, senza fermarsi e, a quanto pare, senza contattare successivamente il locale.

Il vaso è risultato crepato all'estremità e le panche ribaltate e in parte danneggiate dalla caduta. L'ora di accadimento del sinistro ha evitato che venisse eventualmente coinvolto qualche passante.

Oltre alla diffusione delle foto e del clip relativi all'accaduto, Abate, il titolare della pizzeria, si è ovviamente riservato il prossimo deposito di una denuncia alle forze dell'ordine.