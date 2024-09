L’Orchestra Classica della Fondazione Fossano Musica omaggia il genio di Puccini nel centenario dalla morte

Martedì 3 settembre alle ore 21 presso l’Auditorium "Calvino Paglieri" in via Garibaldi a Fossano l’Orchestra Classica della Fondazione Fossano Musica omaggerà il grande compositore Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte, con un suggestivo concerto dedicato alle sue arie più celebri.

Con l’orchestra, diretta dal maestro Aldo Salvagno, anche le cantanti e i cantanti che hanno partecipato al weekend dedicato al seminario “All’Opera” tenuto dalla famosa soprano Norma Fantini.

[Nella foto sopra Norma Fantini con Luciano Pavarotti]

Questi seminari si configurano, in linea di principio, come weekend musicali dedicati a coloro che desiderano approfondire le conoscenze tecnico-stilistiche con l’obiettivo di garantirne una compiuta e coordinata preparazione professionale. Norma Fantini, una fra le più grandi soprano del nostro Paese e non solo che ha lavorato nei più importanti teatri del mondo e con direttori illustri, mette a disposizione la sua grande esperienza e competenza accompagnando i suoi studenti in questo splendido ed emozionante viaggio nella musica lirica.

Il concerto è, altresì, frutto di un'intensa “Orchestral Week”, una settimana di campus estivo orchestrale, organizzato proprio dalla FFM, che ha offerto l'opportunità di esplorare e celebrare l'arte di Puccini, immergendosi nelle sue melodie immortali e nelle emozioni profonde che le sue opere sanno evocare.

Alla Fondazione Fossano Musica, oltre alle lezioni individuali, sono proposti corsi di musica d’assieme che permettono di migliorare la capacità di ascolto e di rafforzare il rapporto con il proprio strumento in un confronto virtuoso con altri musicisti. L’Orchestra FFM Classica è una di queste proposte, novità assoluta del precedente anno scolastico prosegue la sua attività e conferma l’importanza di tale progetto che, grazie alla preziosa alla professionalità e collaborazione dei docenti della FFM, offre agli studenti la possibilità di conoscere, sperimentare e crescere con la musica in un ambiente culturale in continuo fermento.

Nel programma della serata pezzi del grande compositore da “Le Villi”, “Edgar”, “Manon Lescaut”, “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”, “Turandot” e “Gianni Schicchi”

E’ necessario prenotare il posto a questo link https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/omaggio-a-giacomo-puccini/prenota.