A Priocca una riuscita “Fiera di primavera e del vino nuovo” [FOTO E VIDEO]

Inaugurata questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la 29esima “Fiera di primavera e del vino nuovo” di Priocca è proseguita per l’intera giornata di festa con grande partecipazione di pubblico.

Si tratta di una manifestazione che richiama ogni anno espositori, produttori, artigiani, artisti, sportivi e soprattutto un pubblico numeroso, che grazie a un programma di eventi molto fitto, ha la possibilità, di conoscere luoghi, eccellenze e realtà locali.

È la prima “Fiera” da sindaca per Enrica Ponte, emozionata, ma felice di aver avuto la partecipazione di molte autorità e di tutte le amministrazioni comunali del territorio.

Oltre alla presenza di Alberto Cirio infatti, hanno sfilato per le vie del paese con la Banda musicale “La Maglianese”, l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, il presidente dei sindaci del Roero nonché sindaco di Canale Enrico Faccenda, il consigliere provinciale e sindaco di Guarene Simone Manzone, tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali del Roero, con molti primi cittadini, più alcune di Langa, Saluzzese e Monregalese, il presidente dell’Atl Langhe Monferrato e Roero Mariano Rabino e il consigliere dell’Atl del Cuneese Rocco Pulitanò, il presidente del GAL Massimo Gula e naturalmente l’ex sindaco ed ex parlamentare priocchese Marco Perosino, sempre protagonista nel territorio grazie alla carica di presidente dell’Enoteca Regionale del Roero.

In mattinata, una quarantina di biker guidati dalla guida cicloturistica Patrizia Marsero hanno compiuto un notevole giro nel basso Roero, toccando i comuni di Castellinaldo, Vezza d’Alba, Piobesi, Corneliano, Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri e Govone.

GUARDA IL VIDEO

Per il pomeriggio il programma della giornata prevedeva ancora musica itinerante col gruppo “I Piemunteis”, con lo spettacolo “Girlesque Street Band” e con il super concerto della Sciarada Band. Nel contempo visite alla Pieve di San Vittore, intrattenimenti per i bimbi, prove di tiro con l’arco grazie agli arcieri di Langa e Roero e Pilates per tutti. Oltre alle bancarelle, alle esposizioni di macchine agricole e ai prodotti dell’enogastronomia.