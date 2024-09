L’anteprima di “Onde di terra” e la cena dei soci per la 66ª Festa della Vendemmia di Terre del Barolo

Territorio, tradizione, cultura dagli anni ’70 ai giorni nostri: circa cinquant’anni in cui le Langhe sono passate dalla Malora dei decenni precedenti a una crescita costante che le ha portate a essere uno tra i luoghi italiani più conosciuti e apprezzati dai turisti che amano paesaggi ed enogastronomia unici al mondo. Un luogo diventato Patrimonio Unesco dieci anni fa anche grazie ai contadini che hanno creduto nella terra, nel suo valore e che, ancora oggi, ormai viticoltori e vitivinicoltori, capaci di portarlo in tutto il mondo. Dal 1958 la Cantina Terre del Barolo, grazie all’intuizione del suo fondatore Arnaldo Rivera, fa parte di questa Langa che ha creduto in se stessa.

Un "grazie" che abbiamo voluto esprimere abbracciando il progetto del film “Onde di Terra”, prodotto dalla Siscom Spa e diretto da Andrea Icardi. Una trama che ha ben tradotto la vita degli anni ’70 in una Langa dove le vite scorrevano più lente di ora ma non per questo senza problemi quotidiani. Una serata, quella del 31 agosto, in cui il numeroso pubblico ha apprezzato, anche con emozione, il messaggio di questa pellicola, in un’anteprima da record per presenze e complimenti.

In tutto questo è stata ribadita l’importanza delle persone, aspetto che è stato il protagonista di domenica 1° settembre, giornata in cui è stato consegnato il riconoscimento “Quelli che…” a tutti i dipendenti della Cantina Terre del Barolo. Una foto che li raggruppa nell’enoteca, luogo simbolo in cui il nostro vino viene apprezzato dai clienti.

E la serata si è conclusa con la cena dedicata ai soci, alla quale, come di consueto, hanno partecipato amici, collaboratori, fornitori. Un momento in cui l’importanza del sentirsi in famiglia ha nuovamente fatto la differenza.

«Una due giorni molto emozionante in cui abbiamo lanciato e rafforzato il messaggio della cooperazione e dell’importanza delle persone. Il film “Onde di Terra” è un progetto che descrive come erano le Langhe e quello che stavano per diventare. Una pellicola importante per la storia del nostro territorio. Ringrazio il produttore, il regista e tutto lo staff per il lavoro svolto e per aver scelto Terre del Barolo come partner e come luogo per l’anteprima in una serata in cui il pubblico ha risposto molto bene, oltre ogni nostra aspettativa», dichiara Paolo Boffa, il presidente della Cantina Terre del Barolo, che conclude: «Domenica abbiamo festeggiato tutti insieme, come ogni anno, l’arrivo della vendemmia con la cena sociale, anticipata dalla consegna del rinoscimento “Quelli che…”, quest’anno dedicato ai nostri dipendenti. Abbiamo pensato di sottolineare la loro importanza con una foto di gruppo che, nel tempo, diventerà sicuramente preziosa, in quanto incarna lo spirito di collaborazione e di attenzione che vogliamo avere verso tutti coloro che fanno crescere la Cantina Terre del Barolo. Grazie a tutti di cuore!».