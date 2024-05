A Cuneo è prossimo all'apertura un nuovo parcheggio da 135 posti

Sono ormai in dirittura d'arrivo i lavori del nuovo parcheggio a raso che si sta realizzando a Cuneo, tra via Porta Mondovì angolo via Parco della Gioventù, a poca distanza dallo Stadio del nuoto.

Gli stalli, 135, si sommano ai giù numerosi parcheggi presenti in quell'area, tutti gratuiti e collagati al centro cittadino dall'ascensore inclinato, che consente, in pochi secondi, di raggiungere l'altipiano.

Previsti anche quattro stalli riservati ai portatori di handicap e quattro ai motocicli. Il parcheggio sarà ultimato per la metà di luglio, anche se tutto fa pensare che sarà consegnato prima.

Degradante, conta tre file di parcheggi realizzate in materiale drenante e separate da aree verdi. In asfalto, invece, le corsie di manovra. Sarà illuminato e videosorvegliato, oltreché predisposto per la posa di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. Accessibile da via Parco della Gioventù, ha anche un ingresso pedonale dal lato di via Porta Mondovì.

L'impresa esecutrice è la Sola Costruzioni srl di Cuneo; il progetto è dello studio, anch'esso cuneese, Archana Architetti Associati.

Il CAI di Cuneo, che in questo 2024 compie 150 anni e la cui sede sorge al lato del parcheggio, ha chiesto l'intitolazione dell'area, che dovrebbe pertanto chiamarsi parcheggio Club Alpino Italiano.