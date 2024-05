In arrivo gabbie e recinzioni elettrificate per il controllo dei cinghiali e contrasto all’epidemia di Peste suina africana (Psa)

Arrivano le gabbie di catturale del cinghiale e le recinzioni elettrificate. Con questa nuova misura prosegue lo sforzo della Provincia di Cuneo nel controllo e contenimento del cinghiale sul territorio, ma ancor di più recentemente nel contrasto all'emergenza della Peste suina africana.

L’utilizzo delle gabbie di cattura, che si sono già rivelate efficaci nell’attività di controllo dei cinghiali, sono state previste anche nell’ambito delle attività del Gruppo operativo territoriale (Got) di Cuneo per raggiungere gli obiettivi di depopolamento del cinghiale indicati nei Piani regionali di contrasto alla diffusione della Psa e nell’Ordinanza 2 del 2024 del Commissario straordinario alla Psa.

Con una lettera ai direttori delle associazioni agricole della provincia di Cuneo il Dirigente del Settore Presidio del Territorio della Provincia Alessandro Risso, nell’ambito delle attività del Got di Cuneo, ha comunicato che la Provincia di Cuneo metterà a disposizione gratuitamente 60 gabbie di cattura dei cinghiali a proprietari o conduttori di fondi che registrano la presenza di cinghiali sui propri fondi. Sarà data priorità alle richieste provenienti dai Comuni del distretto suinicolo di Cuneo individuati nel Piano di eradicazione della Psa nelle zone di restrizione ed ai Comuni individuati ad alto rischio Psa nel Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Priu) Piemonte recentemente adottato dalla Regione Piemonte. Le gabbie saranno consegnate direttamente dal personale della Provincia di Cuneo agli interessati, che provvederà anche alla formazione sull’utilizzo. In caso di cattura di cinghiali, previo contatto telefonico, sarà cura della Provincia attivare il proprio personale o i bioregolatori per l’abbattimento degli stessi.

La Provincia ha poi deciso di mettere a disposizione, sempre a titolo gratuito, 40 kit di recinzione elettrificata per contrastare i danni all’agricoltura provocati dalla fauna selvatica.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del sito della Provincia ai link seguenti. Per informazioni sulle gabbie di cattura https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/controllo-fauna-selvatica/piano-regionale-gli-interventi-urgenti-priu-controllo-cinghiale-1

Per i kit elettrificati alla pagina https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/kit-recinzione-elettrificata

La Polizia Locale della Provincia di Cuneo resta a disposizione per eventuali chiarimenti inerenti le attività di controllo del cinghiale ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica ufficio.polizia.locale@provincia.cuneo.it, oppure allo 0171.445254.