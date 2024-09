Quanto sono scese le 10 principali meme coin in 1 anno e qual è la migliore alternativa in questo momento

Negli ultimi anni, le meme coin hanno conquistato il mercato delle criptovalute con le loro promettenti ed eccentriche proposte. Tuttavia, il loro successo ha visto un drastico declino nell'ultimo anno, con una perdita media di oltre il 60% per le principali monete come Dogecoin e Shiba Inu.

Questo calo solleva dubbi e interrogativi sul futuro delle meme coin e spinge gli investitori a cercare nuove opportunità. In questo contesto, Crypto All-Stars emerge come una interessante alternativa. Questo nuovo progetto non solo promette di rivoluzionare il mondo delle meme coin, ma offre anche un’interessante opportunità d’investimento con un potenziale di crescita significativo.

Il crollo delle 10 principali meme coin nell'ultimo anno

Nel corso dell'ultimo anno, le 10 principali meme coin hanno subito un drastico calo dei loro valori, riflettendo una perdita media del 63,73% dai picchi massimi. Dogecoin (DOGE), la più iconica tra queste, ha visto un calo del 74,64%, scendendo da un massimo di $0,2266 a un minimo di $0,05747.

Shiba Inu (SHIB) ha registrato un calo ancora più netto, con un crollo dell'85,25%, passando da $0,00004534 a $0,000006688. PEPE ha subito uno dei cali più grandi, con una perdita del 96,47%, passando da $0,00001718 a $0,0000006071.

Questi cali possono essere attribuiti a diversi fattori. Prima di tutto, la crescente diffusione di meme coin PolitiFi, stimolata in parte dalle elezioni presidenziali statunitensi, ha distolto l'attenzione dagli asset meme tradizionali.

Inoltre, l'aumento della concorrenza e la saturazione del mercato hanno contribuito a ridurre l'interesse degli investitori per le meme coin già consolidate. Recentemente, nuovi token come Crypto All-Stars hanno attratto l'attenzione dei trader, erodendo ulteriormente l'interesse per i nomi storici.

Attualmente, il mercato delle meme coin affronta una fase difficile. Nonostante alcuni segnali di possibile ripresa per alcune di queste criptovalute, la loro capacità di recuperare i valori precedenti rimane incerta. Il trend generale suggerisce che, se da un lato alcuni investitori potrebbero cercare di trarre beneficio da eventuali rimbalzi, le meme coin tradizionali devono affrontare una serie di sfide per tornare a essere rilevanti nel panorama delle criptovalute.

Cosa è Crypto All-Stars, la meme coin che potrebbe superare tutte le altre?

Crypto All-Stars è una nuova meme coin che si distingue per il suo approccio innovativo nel mondo delle criptovalute. Il progetto introduce il concetto di MemeVault, una piattaforma in cui gli investitori possono depositare meme coin consolidate per guadagnare un reddito passivo.

Il funzionamento è semplice: gli utenti trasferiscono le loro meme coin nel MemeVault e ricevono in cambio $STARS, il token nativo del progetto. Le ricompense sono pagate in $STARS e l’incredibile incentivo del progetto è che i possessori di questi token beneficiano di pagamenti triplicati rispetto ai tassi normali.

Un ulteriore vantaggio di Crypto All-Stars è la sua compatibilità cross-chain, che permette di gestire e mettere in staking meme coin provenienti da diverse blockchain, come Solana, Ethereum e Base. Questo livello di interoperabilità è un punto di forza significativo, poiché semplifica l’integrazione di diversi asset nel sistema. Inoltre, Crypto All-Stars offre opportunità di staking con rendimenti notevoli, fino al 1.563% annuo, attirando così l’attenzione degli investitori in cerca di alte performance.

Come comprare Crypto All-Stars ($STARS)

Per acquistare Crypto All-Stars ($STARS), segui questi semplici passaggi:

Scarica un wallet compatibile: Inizia scaricando un wallet sicuro e compatibile con Ethereum o BNB Chain, poiché la prevendita di $STARS accetta ETH, USDT e BNB. Wallet come Best Wallet, MetaMask o Exodus sono ottime opzioni.

Inizia scaricando un wallet sicuro e compatibile con Ethereum o BNB Chain, poiché la accetta ETH, USDT e BNB. Wallet come Best Wallet, MetaMask o Exodus sono ottime opzioni. Acquista criptovalute: Una volta configurato il wallet, acquista criptovalute come ETH, USDT o BNB. Puoi farlo direttamente tramite il wallet stesso o attraverso piattaforme di scambio. Completa la procedura di acquisto seguendo le istruzioni per inserire i dettagli personali e completare il pagamento.

Una volta configurato il wallet, acquista criptovalute come ETH, USDT o BNB. Puoi farlo direttamente tramite il wallet stesso o attraverso piattaforme di scambio. Completa la procedura di acquisto seguendo le istruzioni per inserire i dettagli personali e completare il pagamento. Collega il wallet alla prevendita di Crypto All-Stars: Visita il sito ufficiale della prevendita di Crypto All-Stars e collega il tuo wallet cliccando sul pulsante “Connect Wallet”. Seleziona il tuo wallet e autorizza la connessione per trasferire le criptovalute necessarie alla prevendita.

Visita il sito ufficiale della prevendita di Crypto All-Stars e collega il tuo wallet cliccando sul pulsante “Connect Wallet”. Seleziona il tuo wallet e autorizza la connessione per trasferire le criptovalute necessarie alla prevendita. Completa l’acquisto di $STARS: Inserisci l’importo da investire nella prevendita e conferma l’acquisto di $STARS. Verifica i dettagli della transazione e approva il pagamento.

Inserisci l’importo da investire nella prevendita e conferma l’acquisto di $STARS. Verifica i dettagli della transazione e approva il pagamento. Effettua lo staking dei token: Dopo la prevendita, i tuoi $STARS verranno automaticamente trasferiti al tuo wallet. Ma puoi iniziare subito a fare staking dei tuoi token per guadagnare rendimenti passivi. Clicca sul pulsante “Staking” sul sito di Crypto All-Stars e segui le istruzioni per depositare i token $STARS nel pool di staking.

