Concerto della Banda Musicale di Boves alla festa di San Bartolomeo, un successo

Venerdì 23 agosto, in piazza Italia a Boves, si è svolto il tradizionale concerto della Banda Musicale Cittadina ‘Silvio Pellico’ in occasione della festa patronale di San Bartolomeo.

In questa occasione la banda ha dimostrato ancora una volta di non essere una banda tradizionale, utilizzando un repertorio moderno che passa attraverso generi pop, swing e rock.

La partecipazione è stata numerosa, attenta ed entusiasta, e la banda musicale, detta anche ‘La Rumorosa’, vuole ringraziare il pubblico per tutto il supporto e l’affetto ricevuti. Il concerto, definito dalla banda stessa ‘il nostro concerto’, è frutto di ore di prove, e una risposta così positiva dagli spettatori gratifica e motiva a continuare ad impegnarsi, migliorandosi sempre di più.

Oltre al pubblico, la banda vuole ringraziare il supporto del comune di Boves e degli sponsor, la banca di Boves, la farmacia Soffietti-Cavallo, Climaci Costruzioni, studio Cavallo Commercialisti e lo studio Associato Vezza-Pellegrino.

Infine si vuole ricordare che non c’è età per la musica, pertanto, chiunque voglia far parte del gruppo è il benvenuto. Le prove si svolgono il venerdì sera alle ore 21 in via Don Cavallera 18 a Boves.