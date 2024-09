Ritardi, cancellazioni e imprevisti: "La linea Alba-Caselle non è un bel biglietto da visita"

Il Comis, Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, monitora costantemente la situazione dei trasporti ferroviari piemontesi. Tra le linee più in sofferenza c'è sicuramente Alba-Ciriè che porta all'aeroporto di Caselle, e che dovrebbe essere un primo biglietto da visita per i turisti.

Spiega Fulvio Bellora, referente locale dell'organizzazione di utenti. "Si tratta di una linea particolarmente in sofferenza, registriamo ritardi, ripetute cancellazioni, limitazioni di percorso che incidono negativamente sui viaggiatori."

C'è anche un problema di natura tecnica. Spiega Bellora: "Nella parte nord della linea non possono circolare treni nuovi, come i Rock, ma devono essere utilizzati treni datati, quelli a due piani, spesso sono sporchi, in diverse occasioni le porte non si aprono e non funzionano nemmeno le pedane per le persone con ridotta mobilità. Una situazione poco appetibile per i pendolari, ma soprattutto per i turisti, per i quali i treni rappresentano, a volte il primo contatto con i nostri territori".

Quest'estate sono state numerosissime le segnalazione di disservizi sui social, tra guasti all'aria condizionata, perdite nei corridoi, ritardi e improvvise cancellazioni.