Vezza d’Alba, a fuoco il tetto di un’azienda agricola. Le fiamme alimentate dal forte vento

Sono diverse le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Alba e Santo Stefano Belbo, e dal Comando provinciale di Cuneo impegnate in questi minuti nel contenimento di un incendio che ha interessato un complesso di fabbricati nei quali ha sede di una storica azienda agricola di Vezza d’Alba, nelle campagne tra la frazione Borbore, Castellinaldo e Castagnito.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 16 di oggi, martedì 16 aprile. Non si conoscono al momento le possibili cause del rogo, che ha interessato in modo particolare il tetto del fabbricato agricolo, risparmiando la contigua parte residenziale, verosimilmente alimentato dal forte vento spirato sulla zona per tutto il pomeriggio.

Sul posto sono anche presenti i Carabinieri della locale Compagnia.