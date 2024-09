Grandinata del 6 luglio 2023, la Granda avrà oltre 3 milioni di euro dal governo

Tetti danneggiati, auto distrutte, 15 edifici pubblici complessivi colpiti (danni, che solo per quest'ultimi, hanno sfiorato il milione di euro). A Cortemilia, uno dei comuni più colpiti, sono ancora percepibili gli effetti della tremenda grandinata che lo scorso 6 luglio 2023 causò una situazione che lo stesso primo cittadino Roberto Bodrito aveva definito:"devastante".

Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha deliberato lo stanziamento di oltre 178 milioni di euro per completare gli interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito nello scorso sei diverse aree del territorio nazionale.

Per la provincia di Cuneo, dopo il maltempo del 6 luglio 2023, è stato previsto uno stanziamento di 3.688.000 euro.

Il sindaco Roberto Bodrito si mostra pratico: "Si tratta di un segnale positivo, ma bisognerà capire come lavorare per ciò che riguarda la parte burocratica. Nel frattempo, a breve, grazie ai fondi regionali, verranno distribuiti i risarcimenti per le auto danneggiate dalla grandine".