Quattro mezzi coinvolti in un incidente a Cuneo in via Cascina Colombaro: possibili rallentamenti e code

E' di poco dopo le 15 di oggi, martedì 22 aprile, un incidente stradale a Cuneo in via Cascina Colombaro.



Quattro i mezzi coinvolti, rallentando la circolazione della zona commerciale.





Sul posto gli operatori sanitari del 118 per la presa in carico e cura di eventuali feriti, i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area, oltre ai carabinieri per la gestione della viabilità.



Si segnalano possibili code e rallentamenti, in attesa si concludano le operazioni di rilievo e sgombero dell'area.