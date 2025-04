Vigili del Fuoco mobilitati per la ricerca di un ragazzino caduto nel Tanaro

Le ricerche in corso in Tanaro

Momenti di apprensione nei gorreti del Tanaro tra Bra e Verduno, dove diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in questi minuti nelle ricerche di un ragazzo scivolato nel Tanaro mentre faceva il bagno nel fiume insieme a tre coetanei.

Sul posto stanno operando i sommozzatori del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco, da poco raggiunti da colleghi in arrivo del Comando Provinciale di Asti. La zona è stata inoltre sorvolata da due elicotteri Drago dei Vigili del Fuoco arrivati da Torino e da Varese. Sul posto sono anche presenti pattuglie dei Carabinieri del Comando di Bra.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale il ragazzo, un dodicenne di origini senegalesi residente a Bra, fa parte di un gruppetto di giovanissimi che questa mattina hanno approfittato della giornata ancora libera dagli impegni scolastici per un’escursione in riva al fiume. Raggiunta un’ansa nella quale è possibile calarsi in acqua, ne hanno approfittato per bagnarsi – al momento non è chiaro se solamente coi piedi o se entrando in acqua – quando improvvisamente uno di loro è scivolato, sfuggendo alla vista dei compagni. Sono stati gli amici a dare l’allarme consentendo ricerche rese difficili dal livello delle acque e dalla loro torbidità dopo le piogge dei giorni scorsi.