Riprenderanno domattina le ricerche del ragazzo caduto nel Tanaro nei pressi di Verduno: di lui nessuna traccia

Una delle prime giornate di sole pieno e la voglia di fare un bagno nelle acque del Tanaro insieme con gli amici. L'allegria e la spensieratezza tipica degli adolescenti che diventano improvvisa tragedia.

Questo il drammatico scenario che sta facendo vivere ore di apprensione ai soccorritori in regione Gorei a Verduno, dove diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per l'intero pomeriggio nelle ricerche di un ragazzo quattordicenne, Ngom Abdou, scivolato nelle acque del fiume.

Sul posto stanno operando i sommozzatori del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco, raggiunte da colleghi in arrivo del Comando Provinciale di Asti. La zona è stata inoltre sorvolata da due elicotteri Drago dei Vigili del Fuoco arrivati da Torino e da Varese. Sul posto presenti anche pattuglie dei Carabinieri del Comando di Bra. Al momento, purtroppo, di Ngom Abdou nessuna traccia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale il ragazzo fa parte di un gruppetto di giovanissimi, una comitiva di quattro ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, residenti nel Braidese, che questa mattina hanno approfittato della giornata ancora libera dagli impegni scolastici per un’escursione in riva al fiume.

Raggiunto un’ansa nella quale è possibile calarsi in acqua, ne hanno approfittato per un bagno. Improvvisamente, uno di loro sarebbe scivolato nell'acqua gelida sfuggendo alla vista dei compagni. Sono stati gli stessi amichetti a dare l’allarme, consentendo di avviare le ricerche che però al momento non hanno dato purtroppo esito complice anche l’alto livello e la torbidità delle acque, cresciute dopo le piogge dei giorni scorsi.

Ngom Abdou ha origini senegalesi ed è membro di una famiglia di immigrati che risiede a Bra da diverso tempo. Il ragazzino è arrivato in Italia quando aveva solo 3 anni, attualmente frequenta il primo anno del centro di formazione professionale dei Salesiani a Bra e ha tre fratelli. La più piccola è una bimba nata nel 2021. I tre amici che erano con lui sulla piccola spiaggia sono tutti di origine marocchina.

La dinamica dell'accaduto non è ancora ben chiara, ma sembrerebbe che i ragazzini si siano immersi nel fiume fino alla vita. Poi, forse per l'acqua gelida, o forse per un balzo in più del quattordicenne che sembra non sapesse nuotare, l'improvvisa tragedia. I compagni lo hanno visto annaspare per circa 300 metri, poi è scomparso. Su posto si è recato anche il papà, accompagnato da alcuni amici.

Le ricerche sono al momento state sospese. Riprenderanno domani in mattinata.