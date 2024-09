Saluzzo invasa dal grande pubblico della Mostra della Meccanica Agricola 2024 e della festa patronale di San Chiaffred

Il grandioso spettacolo di fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Saluzzo ieri sera – martedì 3 settembre 2024, ndr –, ha chiuso in maniera memorabile la settimana di grandi eventi di cui è stata protagonista la 77a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, XVI edizione nazionale, confermando il grande successo di pubblico dell’anno scorso. Nel week-end saluzzese a cavallo tra agosto e settembre, sono state decine di migliaia le persone che sono arrivate nella a Saluzzo per prendere parte agli eventi in programma per la festa patronale di San Chiaffredo, attratti anche dalle novità e dagli appuntamenti di punta, alcuni dei quali sold-out già da diverse settimane, come la lectio sugli orari dei pasti dal Medioevo ai nostri giorni dello storico Alessandro Barbero, organizzata da Attraverso Festival in collaborazione con Occit’Amo.

“Anche quest’anno la Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e gli eventi collaterali del Settembre Saluzzese legati alla festa patronale di san Chiaffredo hanno portato alla città numeri importanti ed eventi davvero partecipati – spiega il neo presidente della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, Carlo Allemano -. La mostra, in particolare, si è rivelata un momento strategico per ritrovarsi, confrontarsi e conoscere le novità del comparto, ma anche per parlare di sicurezza, innovazione, mercato, problematiche del settore primario, sia per gli addetti ai lavori che per un pubblico più generalista e di appassionati”.

L’importante parterre di autorità e ospiti che è intervenuto all’inaugurazione è stato di buon auspicio per tutta la manifestazione, che ha avuto uno die suoi momenti più interessanti sabato pomeriggio, quando agli incontri sul cambiamento climatico di cui sono stati protagonisti Andrea Vuolo di Datameteo Educational e Luca Nari di Fondazione Agrion, è seguita la performance sulla cucina popolare alpina della food instagrammer e blogger Maria Sole Racca, conosciuta come Marysol Life. Ma a fare a traino per il week-end sono stati anche altri eventi come il grande concerto delle orchestre di Gianmarco Bagutti e di Aurelio Seimandi, oppure la quarta festa delle corali “Canta San Ciafrè”, che ha animato la città con musica popolare e allegria traghettando il settore primario dalla tradizione allo svago serale e rendendo Saluzzo traboccante e festosa, per concludere con i fuochi pirotecnici che Ettore Ghibaudo della Pirog Pirotecnica di Valle Bronda ha fatto anche per festeggiare l’anniversario di matrimonio e il compleanno di sua moglie.