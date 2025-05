Ceva aderisce a “Spazzamondo”

Anche a Ceva scocca l’ora di “Spazzamondo”, il più grande evento di sensibilizzazione collettiva contro l’abbandono dei rifiuti in provincia, organizzato dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER, ed il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo.

Spazzamondo – che in questo 2025 compie cinque anni – è un evento che si terrà il prossimo 24 maggio, che coniuga l’attenzione all’ambiente con il concetto di cittadinanza attiva: qualsiasi cittadino può infatti partecipare, offrendo il proprio contributo per mantenere pulito il proprio paese e impegnandosi per la propria comunità. E l’obiettivo di Ceva, quest’anno, è quello di coinvolgere più persone possibile in una logica di cooperazione attiva.

“A seguito dei positivi risultati raggiunti nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la Fondazione CRC promuove l’iniziativa ‘Spazzamondo’ – evidenzia il consigliere comunale delegato Alessandro Favole -, un progetto ha l’obiettivo di sostenere la partecipazione attiva da parte dei cittadini per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e degli spazi comuni. La nostra Amministrazione ha a cuore questi temi, e pertanto sposa in toto l’iniziativa che prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale in una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati. Il punto di ritrovo per la consegna del materiale ai partecipanti (maglietta, guanti e sacchi) è stato individuato sotto il porticato del palazzo comunale, a partire dalle ore 9, mentre alle 12 avrà termine la raccolta. Quest’anno durante l’evento verrà chiuso al traffico il Centro storico per permettere a tutti i partecipanti di procedere in sicurezza. Con una registrazione semplice e gratuita, possono iscriversi, accedendo alla pagina www.spazzamondo.it entro il 22 maggio, sia le singole persone che i gruppi, le Associazioni, le scuole e le imprese”.

“Spazzamondo è un’iniziativa che coinvolge i cittadini in un gesto concreto di cura e responsabilità verso il nostro territorio – commenta il vice-sindaco ed assessore all’Ambiente Fabio Ferrero -. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per costruire un ambiente più pulito, vivibile e sostenibile: questa giornata, quindi, non è solo un momento simbolico, ma diventa un’opportunità per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza della raccolta differenziata, del corretto smaltimento dei rifiuti e della riduzione dell’inquinamento. Quello del decoro urbano è un tema molto sentito: lo viviamo quotidianamente, e lo vediamo spesso sviluppato anche sui canali social. Ringrazio tutti i volontari: insieme dimostriamo che ogni piccolo gesto può fare una grande differenza. L’Amministrazione comunale di Ceva continuerà a sostenere progetti di educazione ambientale e a rafforzare i servizi di raccolta, ma è attraverso l’impegno collettivo che possiamo davvero vincere la sfida del rispetto dell’ambiente”.

L’appuntamento è quindi per sabato 24 maggio alle 9 presso i portici del palazzo comunale. Per dare il proprio contributo all’ambiente e alla comunità.