Martiniana Po celebra i nuovi percorsi pedonali: un pomeriggio tra natura e comunità

Un evento di grande valore simbolico è previsto per sabato 17 maggio nel pomeriggio a Martiniana Po. L’Amministrazione comunale, in sinergia con l’associazione Vita ai Sentieri e la formaggeria Valform, ha organizzato una cerimonia per l’apertura ufficiale del nuovo cammino pedonale lungo la strada provinciale, insieme al sentiero che collega la sede della formaggeria alla frazione Vonera.

I marciapiedi, realizzati dal confine con Gambasca fino alla formaggeria, attraversando il cimitero e la rotonda presso la cappella, rappresentano uno dei primi interventi dell’attuale Amministrazione, guidata dal sindaco Valderico Berardo.

Il programma prenderà il via alle 14 con il ritrovo in piazza Gauthier. Da lì i partecipanti seguiranno il percorso dei nuovi marciapiedi realizzati lungo la strada.

L’arrivo alla formaggeria è previsto attorno alle 15, dove si terrà il momento ufficiale dell’inaugurazione. A seguire, un rinfresco sarà offerto a tutti i presenti.

Un’opera pubblica significativa, sia dal punto di vista funzionale che economico, fortemente voluta per migliorare la sicurezza e la fruibilità del territorio.