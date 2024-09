Anche a Racconigi arriva la carta "Dedicata a te" per i beni di prima necessità

A partire dal mese di settembre 2024, sarà disponibile anche per i cittadini di Racconigi la nuova Carta solidale “Dedicata a Te”. Questa carta elettronica di pagamento è destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il valore della carta è di 500 euro e al Comune di Racconigi sono state assegnate 109 carte.

Non è necessario presentare domanda per ottenere la Carta “Dedicata a Te”. I beneficiari sono selezionati dall’INPS in base ai criteri fissati dalla normativa vigente: nuclei familiari composti da almeno tre persone, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Dopo aver ricevuto le liste dall'INPS, il Comune ha verificato la presenza di eventuali prestazioni sociali locali non compatibili.

I cittadini selezionati riceveranno una comunicazione ufficiale all’indirizzo di residenza con le informazioni necessarie per il ritiro e l’utilizzo della carta. Sarà inoltre possibile verificare la propria presenza nella lista dei beneficiari sul sito istituzionale del Comune, utilizzando il proprio codice DSU-ISEE. È concessa una sola carta per ogni nucleo familiare.

La Carta potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando la lettera informativa ricevuta, un documento d'identità valido e il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria. I beneficiari che hanno già usufruito della Carta “Dedicata a Te” nel 2023 riceveranno automaticamente il nuovo contributo sulla carta in loro possesso, senza necessità di ulteriori azioni.

In caso di smarrimento della carta, è possibile richiedere la sostituzione presso qualsiasi Ufficio Postale presentando un documento di identità valido, Codice Fiscale/Tessera Sanitaria e la denuncia di smarrimento.

Per non perdere l'importo accreditato, è necessario effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente la somma entro il 28 febbraio 2025, data di decadenza del beneficio.