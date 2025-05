Il Comune di La Morra inaugura il rinnovato impianto sportivo “Beppe Tarditi” dopo un intervento di restyling e recupero dell’area con la realizzazione di due nuovi campi per il padel e il beach e footvolley.

Il taglio del nastro è in programma lunedì 26 maggio alle ore 18, in località Tampasso, appena prima di inaugurare i campi con il ritorno dello storico Torneo dei Borghi, evento sportivo nato in paese nel 1980.

La manifestazione amatoriale, organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Langa Calcio, coinvolgerà otto squadre – Fornace, Centro-Borgo, Aie, Case sparse, Annunziata, Rivalta, Santa Maria e Verduno – che si sfideranno dal 26 maggio al 7 giugno in tre diversi tornei di padel, beachvolley e calcio a 5.

“C’è grande entusiasmo per la rinascita del nostro impianto sportivo e per questo evento, fortemente voluto da un appassionato gruppo di sportivi lamorresi – dice la sindaca di La Morra, Marialuisa Ascheri –. L’intervento, che abbiamo portato a termine grazie a un contributo della Regione Piemonte, fondi statali e della nostra amministrazione, ci restituisce un nuovo e moderno impianto dotato di due nuovi campi da padel e beach e footvolley che si vanno ad aggiungere al campo da calcio a5-tennis-pallavolo, due piccole aree per il gioco libero e locali spogliatoi rinnovati, oltre al campo da calcio a 11. La volontà dell’amministrazione comunale è di animare quanto più i nuovi campi e l’intera struttura collaborando con le associazioni, per creare un punto di riferimento per l’intera comunità, i giovani e lo sport”.