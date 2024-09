Bocce: gli under 18 dell'Auxilium Saluzzo decisivi in maglia azzurra

Sempre in costante movimento la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Per la specialità volo, da segnalare che il sodalizio saluzzese è stato di gran supporto in occasione dell’incontro amichevole tra Italia e Francia under 18 e under 23, che si è tenuta a Barge.

Nella formazione u18, tre atleti del club saluzzese. Nicolò Buniva, Matteo Macario e Francesco Costa, hanno permesso di battere i coetanei transalpini per 31 a 17.

Sempre a livello giovanile, a Pinerolo, si terranno i campionati di categoria under 15 e 18, nelle prove individuali, coppie e combinato.

Nella poule di categoria C, che si è giocata a Saluzzo presso la Bocciofila La Vittoria successo della quadretta con Maria Grazia Lingua, Gabriel Bouvier, Sergio Audisio e Livio Cavallo. Nel torneo “Trofeo Comune di Beinette” secondo posto per Loris Castellino e Marcellino Consolino.