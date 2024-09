Aeroporto di Cuneo: è attivo il collegamento diretto con Bacau

Non stupisce più, ormai, il fatto che l’aereo rappresenti il mezzo di trasporto più utilizzato dalle persone per coprire le tratte più lunghe. Oggi più che mai, del resto, l’avvento della tecnologia e l’abbattimento delle distanze dal punto di vista comunicativo spinge migliaia di individui a cercare soluzioni celeri ed affidabili con cui conseguire obiettivi quantomeno simili riducendo anche l’impatto delle distanze geografiche sui rapporti professionali, accademici e umani. In questo frangente caratterizzato da un aumento notevole della domanda di voli ed infrastrutture pronte ad ospitare le compagnie fautrici di questi servizi, crescono e si sviluppano aeroporti caratterizzati da un numero sempre maggiore di voli e possibilità per i passeggeri e, quello di Cuneo, ne è l’esempio lampante, oltre ad essere uno dei più recenti.

L'aeroporto di Cuneo continua a espandere la sua offerta di collegamenti, consolidando la sua posizione come scalo strategico nel nord-ovest dell'Italia. Già noto per la varietà di servizi offerti ai passeggeri, compresi coloro che scelgono di viaggiare con un aereo privato a noleggio (in merito si trovano informazioni dettagliate su Fastprivatejet.com), l'aeroporto è ora protagonista di una nuova rotta con l'Europa dell'Est. È attivo, infatti, un collegamento diretto con la Romania che amplia ulteriormente le destinazioni raggiungibili dallo scalo cuneese, offrendo nuove opportunità di viaggio per passeggeri sia business che leisure. Nelle prossime righe andremo a scoprire tutti i dettagli sulla notizia.

Cuneo-Bacau: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo collegamento dell’aeroporto cuneese

Una notizia che ha destato grande entusiasmo tra la comunità e tra gli addetti ai lavori. L’inaugurazione da parte di Aeroitalia del nuovo collegamento che, da Cuneo, porterà i passeggeri in Romania e, più precisamente, a Bacau, infatti, segna un punto di svolta importante per la crescita dello scalo piemontese. Un traguardo decisamente importante, insomma, che ha visto nell’affluenza del 94% al primo volo partito dall’aeroporto in direzione Romania una ulteriore conferma di quanto, effettivamente, ci fosse bisogno di una crescita all’interno della struttura stessa.

Ad accompagnare il primo volo, c’è stato un evento inaugurale al quale, tra gli altri, ha preso parte anche il console generale della Romania, tenendo a sottolineare insieme all’amministratore dello scalo cuneese e ai vertici di Aeroitalia quanto, questa nuova tratta, possa essere importante per stringere i rapporti tra i due paesi e, in generale, per favorire lo sviluppo economico e sociale grazie ad un nuovo, efficiente, collegamento.

L’importanza del collegamento tra Italia e Romania

Quello tra Cuneo e Bacau è stato, come detto, un collegamento fortemente voluto dalla comunità rumena che abita la regione e le aree limitrofe, dalle istituzioni e dai semplici avventori. Questo, perché la Romania rappresenta una meta sempre più gettonata per visite culturali e vacanze in cerca di relax, vista l’eterogeneità della sua proposta turistica. Non solo, lo stesso console ha sottolineato quanto questa rotta possa essere utile per tutti coloro che viaggiano in Romania per poter rivedere i loro amici e familiari, oltre che per motivi di lavoro.

Per quanto riguarda il dettaglio sui voli della nuova rotta che collegherà Cuneo con la città di Bacau, questi saranno serviti due volte alla settimana, di mercoledì e di domenica. Ciò che caratterizzerà la proposta su questa nuova linea, inoltre, sarà la possibilità di ospitare ben 189 passeggeri, a bordo di aerei altamente confortevoli, senza dover spingere le persone a sostenere dei costi particolarmente ingenti per poter ricevere servizi di qualità. Insomma, si tratta di un importantissimo punto di svolta per il settore del trasporto aereo italiano che, come dimostrato a più riprese, continua a manifestare importanti segnali di crescita, specie grazie al costante aumento della domanda da parte del pubblico.