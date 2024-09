Anelli con smeraldo: gioielli ricchi di fascino

Gli anelli con smeraldo sono un accessorio elegante, prezioso e ricco di fascino, che ogni donna desidera. La pietra, caratterizzata dal suo colore verde intenso – talvolta tendente al blu, si abbina perfettamente con altre gemme e con altri materiali, tra cui l’oro (giallo o bianco) e l’argento.

Ma qual è il significato di questo minerale così bello e prezioso? Quali sono le caratteristiche che ne determinano la qualità? Quali sono i modelli di anelli con smeraldo disponibili? E qual è l’occasione perfetta per regalare un anello con smeraldo? Trovate tutte le risposte in questo articolo!

Qual è il significato dello smeraldo?

Lo smeraldo è una pietra antichissima, il cui nome deriva dal greco smàragdos, che significa letteralmente “pietra verde”. Già conosciuta ai tempi degli antichi Egizi, si narra che questa pietra preziosa fosse la preferita della regina Cleopatra.

Associato alla natura che fiorisce, alla primavera e di conseguenza alla giovinezza, lo smeraldo è con il tempo diventato simbolo di rinascita, speranza, abbondanza e – nella religione buddista – crescita spirituale e saggezza.

Quali sono le caratteristiche di questo prezioso minerale?

Colore: lo smeraldo è una varietà del minerale berillo (come la morganite e l’acquamarina), e il suo colore distintivo è determinato dalla presenza di una piccola quantità di cromo, vanadio e ferro al suo interno. A seconda delle percentuali di questi elementi nella pietra, la colorazione dello smeraldo può variare da un verde chiaro, tendente al giallognolo, fino ad arrivare a un verde intenso, tendente al blu. Gli smeraldi più pregiati presentano un colore verde brillante e uniforme;

Trasparenza: gli smeraldi sono noti per la loro trasparenza. Proprio come per i diamanti, si ritiene che più uno smeraldo è trasparente e privo di incisioni o imperfezioni visibili, più è pregiato e di qualità.

Lucentezza: questo aspetto è ciò che rende lo smeraldo così bello e attraente ai nostri occhi. Gli smeraldi di qualità riflettono la luce e creano un vero e proprio effetto brillante.

Taglio: il taglio della pietra è fondamentale per evidenziare la sua lucentezza.

Tutte queste caratteristiche hanno un impatto sulla qualità della pietra. Più uno smeraldo è trasparente, lucente e privo di imperfezioni – e più alto è il numero di carati – più il prezzo dello smeraldo sarà elevato.

Quali sono i modelli di anelli con smeraldo disponibili?

Al momento dell’acquisto, vedrete che esistono varie tipologie di anelli con smeraldo. Vediamo insieme quali sono le principali perché abbiate già un’idea di quelle che vi potrebbero piacere.

Anello fascia – questo tipo di anello è caratterizzato da una superficie ampia, arricchita con diverse pietre più o meno grandi, disposte su una o più file. È possibile trovare in commercio anelli fascia unicamente con smeraldi o che presentano una combinazione di smeraldi e diamanti.

Anello Riviera o Eternity – si tratta di un anello che viene interamente abbracciato da una o più file di diamanti o pietre preziose.

Anello solitario – modello classico ed elegante, caratterizzato da un’unica pietra che può avere diverse forme (rotonda, ovale, a cuore...). Alcuni modelli presentano attorno alla pietra centrale una corona di diamanti.

Anello Trilogy – anello caratterizzato da 3 pietre preziose principali, che possono essere con una o più file di piccoli diamanti. Questo gioiello ha un significato molto particolare: poiché il numero 3 simboleggia la Trinità, l’anello Trinity rappresenta un ottimo modello per le proposte di matrimonio (e soprattutto per i matrimoni in chiesa).

Anello con smeraldo: quale metallo scegliere?

Consultate la vostra boutique o il vostro orafo di fiducia e fate appello alla loro professionalità per scegliere il colore e il metallo che più vi si addice. In genere, l’abbinamento più classico e tradizionale con lo smeraldo è l’oro bianco, metallo che conferisce al gioiello un aspetto raffinato, elegante e brillante. Un’altra soluzione è l’argento, che mette in luce il colore verde acceso dello smeraldo. È tuttavia possibile optare per l’oro giallo o l’oro rosa, specialmente se si vuole un gioiello meno tradizionale – se per esempio la forma dello smeraldo è a cuore, l’oro giallo o l’oro rosa potrebbero essere la soluzione perfetta per voi.

Visitate il sito del negozio che più vi piace e confrontate le diverse possibilità in termini di prezzo (e numero di carati), colore, modello, ecc. Se scegliete di fare il vostro acquisto su internet, leggete attentamente le condizioni di spedizione e rivolgetevi al servizio clienti del sito se avete qualsiasi domanda. Una volta che avrete fatto la vostra scelta, non vi resterà che confermare il vostro ordine!

Quando regalare un anello con smeraldo?

Lo smeraldo è un minerale che viene generalmente associato all’amore eterno. Per questo motivo, un anello con smeraldo è un ottimo anello di fidanzamento. Si tratta inoltre di un regalo perfetto per celebrare un evento importante – nascita del primo figlio, anniversario...

Per ogni occasione speciale, avrete un tipo di anello con smeraldo che fa al caso vostro!