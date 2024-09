Envie, tre giorni di festa per la patronale di Santa Maria in frazione Occa: tradizione e divertimento per tutti

Dopo un agosto ricco di eventi e feste campestri organizzate dai vari comitati locali, la frazione Occa si prepara a celebrare la sua patronale in onore di Santa Maria, una ricorrenza molto sentita dai residenti. Quest'anno, la festività si terrà domenica 8 settembre, con la Pro Loco che ha in programma tre giorni di festeggiamenti per ripetere il successo ottenuto con la patronale del capoluogo.



Stasera, venerdì 6 settembre, i festeggiamenti prenderanno il via alle 18 con l’apertura ufficiale. La serata proseguirà alle 20,30 con la festa della birra, dove sarà possibile gustare specialità come hamburger, hot dog, panini con salsiccia e patatine, il tutto accompagnato da birra a volontà. Alle 21, la musica di DJ Farkas animerà la serata.



Sabato 7 settembre, a partire dalle 16, i più piccoli potranno divertirsi con giochi in piazza e lo scoppio dei palloncini. Alle 19,30 sarà servita una cena a base di porchetta, patatine o insalata, tomino e gelato, seguita ancora una volta dall'intrattenimento musicale di DJ Farkas a partire dalle 21.



Domenica 8 settembre, giornata clou della patronale, comincerà con la messa alle 10, seguita dall’apertura della fiera alle 11, che prevede animazioni per bambini, la stima del peso, esposizioni di piccoli animali e stand con attrezzature agricole antiche e moderne, oltre a spazi dedicati alla promozione del territorio.



Alle 12,30, il pranzo campagnolo in piazza offrirà un menù gustoso con bollito, “minestra di Marino” e torta di mele. A partire dalle 14, "I Sonadors" allieteranno il pomeriggio con balli occitani in piazza, mentre per i bambini ci saranno artisti di strada e giochi tradizionali. Alle 16, verrà servita una merenda a base di "persi pien" (le gustosissime pesche ripiene di amaretti e cioccolato, della tradizione piemontese).



Il pomeriggio proseguirà con l’esibizione del gruppo “Envie de Chanter” alle 17,30, che presenterà il loro ultimo inedito e il nuovo corso musicale. La fiera si concluderà alle 18.



Per chiudere in bellezza, alle 19,30, la cena di fine festeggiamenti avrà un carattere particolare: "Il posto lo diamo noi, il resto lo portate voi", un picnic libero con posti a sedere disponibili fino a esaurimento.



Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare per vivere tre giorni di divertimento e tradizione, un’occasione imperdibile per stare insieme e celebrare la patronale di Santa Maria all’Occa di Envie.