Musica e danza per la Croce Rossa di Cuneo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo invita ad una serata di musica, poesia e danza. Lo spettacolo, dal titolo AVRO’ CURA DI TE, viene proposto dal gruppo saviglianese 4SANGIU composto da Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce), Alberto Bobo Bosio (chitarra) e Alessia Castellino (violino), cantanti e musicisti già conosciuti nel cuneese per l’impegno artistico e sociale a favore di associazioni ed enti di volontariato.

Si spazierà tra grandi successi italiani e stranieri; brani per tutti i gusti e le età, sfiorando con delicatezza temi difficili, gridando con forza la bellezza della vita, arrivando dritti al cuore come solo la musica può fare.

Durante la serata, grazie alla collaborazione ormai consolidata tra i 4SANGIU e la scuola di danza La Maison de la Danse di Cuneo, sarà possibile ammirare alcune coreografie ideate da Simona Rivotti e presentate dalle sue allieve.

Scopo dell’evento sarà la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo per sostenere i servizi a beneficio della comunità e alla popolazione locale attivati recentemente.

Due dei nuovi servizi sono dedicati agli anziani della RSA Sant’Antonio di Cuneo. Il primo permette agli ospiti di realizzare alcuni desideri uscendo dalla struttura per attività sociali e ricreative. Il secondo è pensato per coloro che non possono uscire e prevede attività di intrattenimento e stimolazione cognitiva attraverso la lettura di un libro, ad esempio. Un ulteriore servizio riguarda un supporto alla popolazione nella prenotazione di visite ed esami tramite il Centro Unico di Prenotazione.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo, come ben noto, è molto impegnata in attività legate alla protezione e promozione della salute e della dignità umana, alla promozione dell’inclusione sociale e alla prevenzione e incentra la sua azione sui bisogni reali della popolazione con lo scopo di creare comunità più sane ed inclusive.

Cuore pulsante dell’Associazione sono i volontari, che offrono il loro sostegno alla comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l’educazione e la prevenzione.

Presenta la serata Giafranco Pantaleo di Radio Piemonte Sound. L’ingresso è libero.

Sabato 17 maggio 2025 alle ore 20,45

Sala San Giovanni – via Roma n. 4 - Cuneo