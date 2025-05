Al Caffè sociale di Mondovì Marco Mortara presenta il suo libro "La traccia delle cose assenti"

Un cono di luce sul palco della memoria, un racconto che si fa eco di vite sfiorate, desideri trattenuti, identità celate.

Venerdì 16 maggio, al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì, Marco Mortara presenta il suo libro "La traccia delle cose assenti", in un evento che unisce convivialità e letteratura. Si comincia alle 18.30 con la presentazione, moderata dallo scrittore Paolo Canavese, e si prosegue con un’apericena (prenotazioni al 375 817 8138, costo 15 euro con una consumazione inclusa).

Dietro lo pseudonimo di Marco Mortara si cela Marco Brunazzi, nome noto nel panorama della cultura italiana. Presidente della Fondazione Gaetano Salvemini, già docente universitario e autore di importanti saggi storici, Brunazzi sceglie in questo libro di abbandonare i panni dello studioso per indossare quelli più intimi del narratore. La traccia delle cose assenti, pubblicato da Joker nella collana “I libri dell’Arca”, è un’opera ibrida e raffinata, che intreccia prosa, memoria e poesia in una tessitura di immagini e suoni, evocando figure femminili, luoghi interiori, vite mancate e mai del tutto perdute.

Venerdì 23 maggio, sempre al Caffè Sociale, Gianfranco Susella presenta Il soldato francese, romanzo intenso ambientato in Piemonte e in Provenza ai tempi della Battaglia di Mondovì del 1796. Apericena alle 19.30, presentazione alle 21 con Cesare Morandini. Un viaggio tra storia, emozioni e memoria.

Serate da non perdere, per chi ama la letteratura che indaga, emoziona e lascia traccia.