Inaugurata la nuova piazza centrale di Roata Rossi

Priorità alla sicurezza dei pedoni e alla socialità della frazione: con questo obiettivo sono stati realizzati i lavori di riqualificazione della zona tra via Antica di Busca e via Don Basso nel centro di Roata Rossi.

L’intervento, partito a metà novembre 2024, è terminato come previsto nelle settimane scorse e la nuova piazzetta è stata inaugurata nella mattinata di domenica 11 maggio alla presenza della Sindaca Patrizia Manassero, del Vicesindaco Luca Serale e dell’Assessore Luca Pellegrino, insieme al Comitato di frazione e alle oltre 500 persone che hanno affollato l’area in occasione della seconda edizione del Trail delle Coccinelle.

Ora lo spazio tra le attività commerciali e la chiesa non è più una semplice e pericolosa area di transito ma una vera e propria piazza dove poter camminare e socializzare in tranquillità. Qui porfido ha preso il posto dell’asfalto, che è stato rifatto invece nella sede stradale con un color “terra” e rialzato in modo da creare una piazza traversante per indurre le auto a rallentare. Agli angoli sono state installate delle fioriere di cemento che rendono più sicuro l’incrocio e consentono una piacevole sosta grazie alle panchine e alle essenze piantumate e curate a proprie spese dall’Agriturismo Tetto Garrone. Così come è stato allargato il marciapiede a valle della chiesa grazie alla collaborazione della parrocchia, che ha ceduto 21 metri in lunghezza.

Con questo intervento sono state inoltre abbattute le barriere architettoniche, interrati i sottoservizi e posata la nuova segnaletica orizzontale e verticale. Nei prossimi giorni verrà infine installata la pensilina del bus, che verrà spostata all’incrocio tra via Antica di Busca e don Borsotto (a pochi metri di distanza dalla sua sede originale) e sarà asfaltata una porzione di strada antistante.

I lavori, finanziati con 315.000 euro (iva e oneri inclusi) provenienti da fondi comunali, sono stati progettati e diretti dall’arch. Alberto Parola ed eseguiti dalla Mondino Costruzioni S.r.l.

Così gli Amministratori comunali presenti domenica: “È stato molto bello inaugurare insieme a così tanti concittadini la nuova piazzetta di Roata Rossi, in continuità con il percorso di valorizzazione delle frazioni comunali che stiamo portando avanti. Ora il centro abitato ha finalmente uno spazio bello e vivibile dove poter camminare e socializzare in sicurezza, realizzato in tempo per la bella stagione. Ringraziamo il Comitato di frazione, l’Agriturismo Tetto Garrone e quanti hanno collaborato per rendere possibile questo risultato che ripaga gli sforzi fatti da residenti e commercianti durante i lavori di riqualificazione”.