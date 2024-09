A Novello primo giorno di scuola con un regalo e una visita a sorpresa

Dopo i saluti e ringraziamenti, a ogni alunno è stato consegnato un pensiero di buon auspicio realizzato dalla consigliera ed ex maestra Mirella Bianco per un buon viaggio in questo anno scolastico.

"Un grazie di cuore alla vicaria Stefania Borra, a tutte le maestre della primaria, dell'infanzia e alle collaboratrici scolastiche per il lavoro e la dedizione che quotidianamente impegnano per i nostri bambini. Presenti e subito attivi i Nonni Vigili, una nuova figura per aiutare le famiglie nella sicurezza nei momenti di entrata e uscita da scuola. A Valter, Claudio, Roberto, Domenico e Gasperino un grandissimo grazie per la loro disponibilità. Un ringraziamento speciale al consigliere regionale Daniele Sobrero per la sua importante presenza questa mattina", ha detto il primo cittadino.