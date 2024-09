Domenica 15 settembre a Saluzzo negozi in strada e sport in piazza

Negozi aperti e sport in vetrina a cielo aperto: "Negozi in strada", nell' appuntamento ( il 46°) domenica 15 settembre, tutto il giorno dalle 10 alle 19 nel centro cittadino incontra Sport in piazza.

Oltre 100 attività commerciali hanno aderito all’iniziativa tradizionale (finora quella con più adesioni) con banchi, pronti a proporre sconti e promozioni, mentre una ventina di associazioni sportive e atleti faranno scoprire gli sport che caratterizzeranno un intero anno scolastico e daranno la possibilità ad un pubblico di neo-atleti di conoscere e scegliere la nuova passione sportiva da praticare.

La manifestazione si svolgerà nelle vie centrali: corso Italia, via Ludovico II, rialzo di Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, via Silvio Pellico, Piazza Risorgimento e tutte le strade che le collegano.

“Finalmente – riferisce il presidente Ascom, Rinaudo – siamo riusciti a portare in scena un’edizione costituita dalla pura e vera collaborazione tra enti. L'amministrazione comunale, il centro commerciale naturale CCN e L’Associazione commercianti sono riusciti nell’impresa che porterà un valore aggiunto a questa edizione, accorpando alla manifestazione, quel tocco che mancava, ovvero – conclude Rinaudo- Sport in piazza- Le adesioni dei nostri associati all’evento sono in continuo aumento, sintomo che le cose stanno prendendo la giusta strada seppur con la consapevolezza che si può e si deve sempre migliorare”.

Ci sarà spazio per tutti: per chi ha voglia di svagarsi nella “Piazza Fantasia” di Corso Mazzini, verranno proposte letture e incontri con gli scrittori. In via Silvio Pellico, l’immancabile appuntamento atteso dai più piccoli, con trucca bimbi gratuito e live painting; via Gualtieri sarà teatro della seconda edizione di “Mestieri in strada”, dove la manualità degli artigiani e dei commercianti della via, scende in piazza; Corso Piemonte e via Torino vedrà giochi in legno a cura del Mago Trinchetto e trucca bimbi.

"Sono molto contento dell'evoluzione di questa collaborazione tra enti e associazioni - dichiara l'assessore allo sport Enrico Falda - credo nella sinergia creata e nelle due manifestazioni unite. Mi aspetto e spero che porti maggior interesse a livello di partecipazione".

“Sport in Piazza” inglobato in “Negozi in strada” nel centro cittadino proporrà esibizioni, presentazioni e “assaggi” delle varie tecniche sportive: dal basket alla danza classica, dal karate alla pallavolo, dalla ginnastica in tutte e sue forme ai moltissimi altri sport.

"Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione da parte dei commercianti - conferma il Presidente del CCN Massimo Rea - Questa 46esima edizione sarà quella con più adesioni di sempre. Attraverso l’ importante collaborazione con Sport in piazza, inoltre, copriremo molte più vie e piazze cittadine, garantendo utenza anche in zone che storicamente avevano meno partecipazione di pubblico. Il tutto è stato creato tramite un circuito cittadino intervallato da shopping e sport che partirà da Via Spielberg e arriverà fino a Corso Piemonte".

"Ringrazio l'Associazione commercianti di Saluzzo, il CCN e le associazioni sportive, per la disponibilità - afferma l'assessore alle attività produttive, Gianpiero Bravo - l'obiettivo è portare più gente possibile all'evento, perché questo vorrebbe dire maggior possibilità di potenziali clienti, sia per la parte sportiva che per quella commerciale. E' stato pratico e veloce creare la collaborazione, in ragione del fatto che dove c'è la volontà, l'accordo si trova. Mi auguro che questo sia solamente un punto di inizio per altre bellissime iniziative".