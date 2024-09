Ciclismo: la saviglianese Nicole Bracco sfiora il successo nella 17^edizione della Coppa di Sera

Sono le due migliori atlete d'Italia che, al termine di una fuga solitaria, conquistano il traguardo di una emozionantissima 17^ edizione della Coppa di Sera a Borgo Valsugana per Esordienti Donne del primo anno.

La lucchese Sveva Bertolucci (G.S. Capannori) campionessa italiana 2024 e la saviglianese Nicole Bracco (S.C. Cesano Maderno) vicecampionessa italiana 2024, sono le insindacabili protagoniste della classicissima corsa del Trentino.

83 le atlete dello stivale che si sono date battaglia sul faticoso percorso tra i comuni di Borgo Valsugana e Roncegno Terme. 4 giri su strade vallonate, tra strappetti e discese per concludere con un finale spettacolare affrontando la Salita dei Cavalli, uno strappo della lunghezza di 700 m dei quali gli ultimi 250 m sono caratterizzati da un vero e proprio muro al 13% che ricorda le classiche del Nord.

Al secondo giro, grazie all'iniziativa delle due atlete scaturita da un attacco della campionessa italiana, la gara si spacca con un terzetto al comando composto da Nicole Bracco, Sveva Bertolucci e una terza atleta che dopo poche centinaia di metri non ha potuto resistere al ritmo indiavolato delle due battistrada. Lo stesso telecronista di gara (Pianeta Ciclismo by PianetaGiovani) dichiara che "erano anni che non si vedeva una azione di tale portata".

Le due ragazze con matura collaborazione conducono la fuga sino ai piedi dell'ultimo strappo, la Salita dei Cavalli sita nella Riserva Naturale Provinciale della Palude di Roncegno Terme. Su questa asperità è la campionessa italiana a prendere l'iniziativa avvantaggiandosi di una ventina di secondi sull'atleta saviglianese, la quale cerca di gestire con intelligenza l'ascesa evitando di incappare in sovraffaticamento.

Di qui parte un finale da vero e proprio cardiopalma, Nicole Bracco si lancia in una veloce discesa a 70 km/h fiondandosi come un uragano alle spalle della campionessa italiana nella pianura di 1,5 km che precede l'arrivo. Purtroppo, il suo inseguimento termina ad una decina di metri da Sveva Bertolucci che taglia vittoriosa il traguardo con soli 2 secondi di vantaggio chiudendo ad oltre 37 km/h di velocità media, 1 punto oltre la media delle colleghe del secondo anno.

L'epilogo di una giornata da grandi campionesse culmina in un abbraccio tricolore bellissimo, dove l'amicizia si spinge oltre il colore della divisa. Due meravigliose atlete che fanno emozionare l’Italia del ciclismo giovanile femminile.