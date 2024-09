Volley maschile A2: programmati anticipi e posticipi del campionato 24/25

Saranno anche quest’anno 14 le formazioni di Serie A2 Credem Banca che lotteranno tra loro per aggiudicarsi, al termine della stagione 2024/25, un posto in SuperLega Credem Banca o per mantenere la categoria. Senza dimenticare i due importanti titoli in palio, la Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e Del Monte® Supercoppa A2.

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato la programmazione delle partite di Regular Season del campionato di Serie A2 Credem Banca, consultabile nel calendario sul sito, che si aprirà dunque con la prima giornata in programma il prossimo 6 ottobre.

Ad inaugurare la stagione saranno Campi Reali Cantù e Delta Group Porto Viro, che daranno il via ufficiale al campionato scendendo in campo, in anticipo, alle ore 17.00. A seguire la sfida tra Tinet Prata di Pordenone e Conad Reggio Emilia (alle 17.30); stesso orario per Gruppo Consoli Sferc Brescia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Orario di gioco “canonico” per Consar Ravenna – Smartsystem Essence Hotels Fano, per Banca Macerata Fisiomed MC – Abba Pineto e per OmiFer Palmi – Cosedil Acicastello. Chiuderà il primo turno la sfida delle 19.00 tra Emma Villas Siena e Evolution Green Aversa.

Tutta la Serie A2 Credem Banca in diretta su Volleyball TVSarà ancora VBTV (Volleyball TV) a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2: come nella scorsa stagione resterà sempre necessario registrarsi a VBTV, ma non sarà richiesto nessun abbonamento a pagamento per vedere tali gare, che saranno di fatto gratuite.

Dopo un primo anno nella stagione 2021/22 dove tutti i match sono stati trasmessi sul canale YouTube di Volleyball World, si tratta della terza stagione consecutiva su VBTV per la Serie A2, che potrà dunque continuare a godere della piattaforma OTT interamente dedicata al volley e alla sua vetrina offerta, al fianco della SuperLega e di tante altre competizioni di alto livello.