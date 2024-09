Alba, il quartiere Mussotto presenta le sue richieste per il 2024-2025: primo punto la sicurezza

La scorsa settimana, Giovanni Lano, presidente del quartiere Mussotto, ha ufficialmente presentato al Comune un elenco di richieste per la realizzazione di opere e lavori nel periodo 2024-2025. Al centro delle proposte c’è la sicurezza, un tema ritenuto cruciale per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Sicurezza e telecamere di sorveglianza

La prima richiesta riguarda l’installazione di telecamere di sicurezza in punti strategici del quartiere. "Questi punti devono essere concordati con i tecnici”, spiega Lano, aggiungendo che i pali dell'illuminazione nelle rotonde dovrebbero già essere predisposti per il wi-fi. "Se fosse così, sarebbe semplice collegare anche le telecamere, sfruttando le rotatorie per monitorare da due a quattro strade contemporaneamente”.

L’importanza di questa misura è sottolineata dai furti seriali avvenuti lo scorso anno nelle vicinanze, in particolare lungo strada Osteria e strada Boella di Guarene. "Fortunatamente, i furti sono diminuiti, ma la prevenzione resta fondamentale", aggiunge il presidente del quartiere.





Nuovi marciapiedi e piste pedonali

Un'altra priorità è la costruzione di un marciapiede o una pista pedonale lungo la salita di strada Guarene, una zona che attualmente presenta criticità a causa di lavori precedenti di installazioni di tubi per lo scolo delle acque e del conseguente dissesto del manto stradale. La richiesta prevede la realizzazione di un percorso sicuro per i pedoni fino al punto in cui inizia la pista pedonale di Castelrotto.



Questa richiesta si inserisce in un progetto più ampio che prevede la costruzione di una pista ciclabile già approvata, che partirà dalla piazza di fronte alla stazione ferroviaria, proseguendo lungo corso Canale e collegando Mussotto a Racca e Piobesi d’Alba.





Pulizia del vecchio corso del torrente Riddone

Un altro intervento urgente riguarda la pulizia del vecchio corso del torrente Riddone, che, in caso di maltempo, rappresenta un rischio.

"Il torrente è invaso dalle nutrie, che stanno creando danni agli orti circostanti, fondamentali per le attività locali di fruttivendoli e agricoltori", spiega Lano.

La pulizia del corso d’acqua non solo ridurrebbe il rischio idrogeologico, ma renderebbe l'area meno accogliente per le nutrie.

Ulteriori proposte a lungo termine

Questa sera, gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi effettueranno un sopralluogo nel quartiere per esaminare le richieste e definire le modalità operative per la loro realizzazione. Durante l’incontro, Lano presenterà altre proposte a medio e lungo termine, tra cui la variazione di bilancio per il taglio dell’erba e la potatura degli alberi in zone come strada Bussoletta, strada Borghino, strada Torre e corso Canale. "Non si tratta solo di estetica, ma di sicurezza. Gli alberi potrebbero rappresentare un pericolo in caso di caduta, e l'erba alta riduce la visibilità sulle strade", sottolinea il presidente.Giovanni Lano è molto attivo nel suo ruolo di presidente di quartiere, mantenendo un dialogo continuo con i residenti attraverso una mailing list e gruppi WhatsApp, che permettono di agire tempestivamente sulle problematiche del territorio. Queste richieste, se accolte, rappresenterebbero un importante passo avanti per la sicurezza e il miglioramento della vivibilità del quartiere Mussotto.