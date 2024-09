Elezioni provinciali, c'è la lista FdI-FI: "Raccolto il doppio delle firme richieste"

È stata depositata presso la sede della Provincia di Cuneo dal coordinatore provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia William Casoni, dal coordinatore provinciale per Cuneo di Forza Italia Franco Graglia e dal vice segretario provinciale di Cuneo della Lega Paolo Demarchi la lista unitaria Ripartiamo dalla Granda per le elezioni di secondo livello della Provincia di Cuneo, fissate per il prossimo 29 settembre.



"Ripartiamo dalla Granda" è una lista di coalizione di centrodestra composta da amministratori locali esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ed è stata corroborata dal doppio delle firme richieste dalla legge per la presentazione: nel giudizio dei presentatori questo rappresenta la conferma di un impegno di anni speso per una provincia laboriosa e concreta come la Granda, e la conferma della validità di un progetto politico proiettato verso il futuro. Casoni, Graglia e Demarchi invitano tutti gli amministratori locali cuneesi che si riconoscono nel centrodestra e nel progetto di governo regionale e nazionale ad appoggiare la lista Ripartiamo dalla Granda per cambiare lo status del consiglio provinciale uscente.

I componenti della lista

1 Antoniotti Massimo, Alba, 03.01.1970

2 Baldi Roberto, Pinerolo (TO), 20.05.1985

3 Galfrè Cristina, Cuneo, 28.08.1978

4 Gallo Simone, Ceva, 08.03.1989

5 Giaccardi Simona, Fossano, 03.05.1973

6 Giacosa Soave Priero, Montezemolo, 15.08.1946

7 Gosmar Michela, Savigliano, 29.05.1975

8 Manassero Katia, Cuneo, 10.08.1978

9 Manzone Simone, Alba, 19.04.1987

10 Marrone Valeria, Alba, 11.03.1980

11 Pulitanò Rocco, Polistena (RC), 13.09.1959

12 Scotti Denis, Ivrea (TO), 06.07.1983