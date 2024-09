Vantaggi e prospettive potenziali delle moderne piattaforme di emissione di carte di credito

Il volume del fatturato globale di vendita al dettaglio aumenta rapidamente di anno in anno. Con l'avvento della pandemia COVID-19, gli acquisti online hanno registrato un notevole incremento. L'aumento dei pagamenti elettronici è stato facilitato dal fatto che le persone si sono auto-isolate per lungo tempo. In questo contesto, le aziende hanno dovuto adattarsi rapidamente ai cambiamenti, migliorare i processi e potenziare il servizio. Ciò è stato fondamentale non solo durante la pandemia, ma anche oggi, quando qualsiasi azienda vuole rimanere competitiva sul mercato.

Uno dei metodi per ottenere questi risultati è stato l'utilizzo di soluzioni che aiutano a gestire i costi e a regolare i conti con i clienti online. Alcuni degli sviluppi più popolari sono le piattaforme di emissione di carte . Si tratta di software che consente non solo di emettere carte di pagamento fisiche ed elettroniche, ma anche di gestire completamente il programma di carte.

Che cos'è una piattaforma di emissione di carte?

Spesso ci rechiamo in banca per avere una carta di pagamento. Successivamente, dovremo anche contattare l'istituto bancario che ha emesso la carta per tutte le domande relative alla carta. Tutto ciò non è sempre comodo per un privato e non è affatto accettabile per un'azienda che possiede decine se non addirittura centinaia di carte aziendali. È molto più conveniente quando un'azienda emette le proprie carte di pagamento e controlla il proprio programma di carte senza la partecipazione di organizzazioni terze.

A questo scopo sono state sviluppate piattaforme speciali per l'emissione di carte. Un esempio lampante di questo tipo di software è la piattaforma Wallester . Prenderemo in considerazione il suo esempio per considerare le funzioni principali, i vantaggi di utilizzo e le ulteriori prospettive di sviluppo di tali soluzioni.

Principali funzioni della piattaforma di emissione delle carte

Le piattaforme di emissione di carte sono progettate principalmente per emettere carte fisiche ed elettroniche per qualsiasi scopo. Questo software ha anche molte altre funzioni:

Controllo della spesa. È possibile impostare i limiti su tutte le carte del programma a propria discrezione, riemettere le carte in caso di perdita o scadenza, bloccarle e sbloccarle a propria discrezione;

Autocontrollo delle informazioni della carta. Ciascun titolare di carta può farlo con l'aiuto di un'applicazione mobile. In essa è possibile modificare il codice PIN, visualizzare il codice CVV e utilizzare molti altri servizi;

Tokenizzazione. Qualsiasi carta può essere tokenizzata per collegarsi ai portafogli digitali;

Elaborazione rapida dei pagamenti. È possibile elaborare contemporaneamente fino a un migliaio e mezzo di pagamenti. Non fa assolutamente differenza il paese in cui viene effettuata la transazione. Tutti i crediti e i trasferimenti sono istantanei;

Protezione di tutte le transazioni. Il protocollo 3D Secure protegge tutte le transazioni finanziarie. Si tratta di utilizzare un'ulteriore fase di autenticazione per confermare l'identità del titolare della carta.

La piattaforma è multifunzionale. Ciò significa che contiene molte opzioni per l'emissione e la gestione delle carte, nonché per il controllo e l'analisi delle spese.

Chi è interessato a queste soluzioni?

Le piattaforme per l'emissione di carte hanno prospettive di utilizzo quasi illimitate in qualsiasi ambito commerciale. Ciò si spiega con il fatto che il numero di pagamenti reciproci con carte sta iniziando a raggiungere rapidamente il volume dei pagamenti reciproci in contanti. È conveniente accreditare gli stipendi sulle carte, che possono essere utilizzate per i pagamenti reciproci con fornitori, clienti e partner. È una soluzione di pagamento universale che può essere adattata a qualsiasi esigenza.

Le piattaforme per l'emissione di carte stanno rapidamente migliorando e l'elenco delle loro funzioni è in costante aumento. Presto tutti gli ambiti dell'umanità saranno interessati al loro utilizzo. In questa fase, tali soluzioni saranno rilevanti per le aziende che operano nei seguenti settori:

Prestiti. La piattaforma di emissione di carte proprie consente a tali organizzazioni di emettere più rapidamente prestiti al consumo, alle imprese o peer-to-peer ai clienti. I fondi di credito vengono aggiunti a queste carte istantaneamente e le società di credito non hanno bisogno di comunicare con le banche;

Commercio elettronico. Per i marketplace sarà molto più facile pagare i partner ed evadere gli ordini dei clienti con il loro programma di carte;

Fintech. Avere un proprio programma di carte velocizza il processo di interazione con i clienti e ne aumenta il numero;

Servizi bancari. Utilizzando una soluzione innovativa per l'emissione di carte, potete risparmiare sullo sviluppo del vostro software;

Turismo. Le agenzie di viaggio hanno fornitori e partner in ogni angolo del mondo. La disponibilità della loro piattaforma per l'emissione di carte consente a tali aziende di eseguire rapidamente trasferimenti internazionali e di pagare con i partner tramite carte elettroniche monouso o riutilizzabili;

Assicurazione. Il programma di carte proprietario consente alle compagnie di assicurazione di esaminare tempestivamente le richieste di risarcimento e di effettuare i relativi pagamenti nel più breve tempo possibile;

Streaming. Le piattaforme di streaming possono utilizzare un sistema di pagamento più moderno.

Le piattaforme per l'emissione di carte possono essere utilizzate non solo per l'emissione di strumenti di pagamento. Possono anche creare programmi di risparmio, premi, regali, ascensori e carte di trasporto.

Grazie alla soluzione White Label , è possibile creare carte con design esclusivi. Un prodotto di carta così originale con simboli aziendali contribuirà ad aumentare il riconoscimento del marchio e la sua base di clienti. Le carte e l'applicazione mobile per la loro gestione saranno progettate nello stesso stile.

Le piattaforme vengono costantemente perfezionate e migliorate, con l'aggiunta di nuove funzionalità e strumenti. Significa che il loro potenziale non è ancora stato completamente sbloccato e che ci saranno molti settori in cui diventeranno utili.