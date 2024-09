Elezioni provinciali, oltre 250 sottoscrizioni a sostegno di "Patto Civico per la Granda"

Inizia la campagna elettorale della lista civica che condivide le azioni di governo del Presidente Robaldo. Oltre 250 amministratori comunali della Granda hanno sottoscritto i documenti per la presentazione della lista “Patto Civico per la Granda”, composta da 12 candidati espressione di tutto il territorio provinciale e rappresentanti di altrettante liste civiche presenti nei comuni.

"Un sostegno davvero importante, che abbiamo raccolto in pochi giorni - spiegano i candidati - e che ci ha consentito di avviare il confronto con tanti colleghi che come noi, pur senza rinnegare le proprie convinzioni politiche, hanno deciso di lavorare insieme per affrontare con pragmatismo i problemi del territorio: ogni comune è governato, infatti, col contributo di amministratori eletti in liste civiche ed è proprio a loro, fra gli altri, che ci rivolgiamo".

Tra i 12 candidati il giusto mix territoriale e quello fra sindaci e consiglieri comunali, accompagnati da 3 consiglieri provinciali uscenti.

"Il gruppo lavorerà unito indipendentemente da chi risulterà eletto, convinti come siamo - continuano i candidati - che solo attraverso il lavoro di squadra sarà possibile proseguire nel percorso intrapreso dal presidente Robaldo e teso ad affrontare le tante problematiche dell’Ente con realismo e buona volontà".

Ecco i candidati, 7 uomini e 5 donne: - Rosalba Bugnella, consigliere comunale di Dogliani - Ivana Casale, sindaco di Manta - Pietro Danna, consigliere comunale di Monastero di Vasco e consigliere provinciale uscente - Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e consigliere provinciale uscente - Paola Falco, sindaco di Caraglio - Elisa Fea, consigliere comunale di Trinità - Umberto Ferrondi, vice sindaco di Cherasco - Vilma Ghigo, vice sindaco di Peveragno - Enrico Mariano, consigliere comunale di Racconigi - Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di Cuneo e consigliere provinciale uscente - Alberto Pettavino, consigliere comunale di Savigliano - Paolo Piccinelli, sindaco di Neive Nei prossimi giorni “Patto Civico per la Granda” si presenterà agli elettori in ognuna delle quattro aree in cui è stata suddivisa la provincia.

Per ogni informazione si può far riferimento all'indirizzo mail: pattocivicoperlagranda@gmail.com