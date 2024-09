"Sul territorio al fianco del cittadino": l’impegno del colonnello Piras, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri [FOTO E VIDEO]

Classe 1976, nato a Roma da una famiglia di origine cagliaritana, un’infanzia trascorsa a seguito del padre, anche lui ufficiale dell’Arma che guidò pure il Battaglione Piemonte di Moncalieri: da pochi giorni ha assunto la guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, dopo aver ricoperto analogo incarico a Sondrio, in Valtellina, arrivando da un precedente triennio al timone del Nucleo Operativo al Comando provinciale di Siracusa, in Sicilia, dal 2019 al 2021, e aver trascorso i sei anni precedenti a Velletri, comune da 50mila abitanti nella provincia metropolitana di Roma.

Questa una sommaria biografia del colonnello Marco Piras, che presso la Caserma "Ferrante Gonzaga" di corso Soleri è appena subentrato al pari grado Giuseppe Carubia, a sua volta destinato alla guida della Scuola Allievi Carabinieri di Torino ( leggi qui ).

"Ricevo un’eredità importante", ha spiegato il colonnello ricevendo questa mattina i rappresentanti della stampa locale. "Arrivo in una provincia che in questi primi giorni di permanenza mi ha fatto un’ottima impressione. Sono arrivato in un territorio accogliente e laborioso, ricco di realtà imprenditoriali grandi e significative, in una città dove sarà bello e facile vivere con la mia famiglia".

Presenza sul territorio e capacità di raccogliere la fiducia del cittadino sono le direttrici dell’impegno al quale il nuovo comandante impronterà il proprio lavoro alla guida delle otto Compagnie e 75 Stazioni dell’Arma in provincia.

"Ci sono emergenze di criminalità quali le truffe a danno degli anziani che si combattono a partire dalla collaborazione con le persone, che è fondamentale. I cittadini devono sapere che possono rivolgersi a noi in ogni momento, sentendosi liberi di parlare. Analogo discorso vale per un’altra categoria di reati di particolare gravità e attualità, che sono quelli da codice rosso".

"Finché c’è una domanda il problema non si sconfigge", ha poi spiegato l'ufficiale illustrando come intende rivolgere l’attenzione del Comando al tema del contrasto alla diffusione e allo spaccio degli stupefacenti: "Non verremo meno al nostro impegno in questa direzione, ovviamente, ma al contempo intendo lavorare promuovendo attività di educazione nelle scuole. Un’opera di informazione e prevenzione che sarà fondamentale nel lavoro di contrasto ai reati predatori che vedono quali proprie vittime gli anziani".

[Da sinistra il nuovo comandante provinciale Marco Piras e il tenente colonnello Angelo Gerardi, comandante del Nucleo Operativo in procinto di assumere analogo incarico presso il Comando dell'Arma di Nuoro, in Sardegna]