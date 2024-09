I week-end del "Paulaner Oktoberfest Cuneo" 2024 sono sempre più a misura di famiglia

Continuano le sorprese al “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024. Per andare incontro alle famiglie, infatti, gli organizzatori della Sidevents hanno deciso di estendere il Family day fino alle ore 16 per chi prenota pranzo nei tre week-end.

Il sabato e la domenica, infatti, la grande ruota panoramica e le altre venti coinvolgenti giostre del Luna Park saranno a metà prezzo dalle 11 alle 13 per tutti, mentre le famiglie che decidono di prenotare pranzo avranno in aggiunta il pranzo gratuito per il primo bambino e un carnet di 21 biglietti a metà prezzo per ogni bambino prenotato, allungando così l’orario di divertimento fino a metà pomeriggio. Ulteriore novità della settima edizione, la possibilità di non essere vincolati a menù o pacchetti fissi al momento della prenotazione online, ma di ricevere un credito da spendere durante la data prenotata e, se residuo, da poter utilizzare nelle altre serate di apertura della manifestazione presso i diversi punti di ristorazione interni ed esterni. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma completo è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it.

“Il motto del ‘Paulaner Oktoberfest Cuneo’ da sempre è ‘una festa per tutti, tutto in una festa’, per questo ogni anno ci impegniamo a migliorare le nostre proposte, prendendo spunto dalle esigenze emerse nelle edizioni precedenti – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -. Quest’anno, tra le altre cose, oltre a cercare di andare incontro alle esigenze specifiche delle famiglie, abbiamo studiato una formula diversa per la prenotazione online per renderla più accessibile, spendibile durante tutta la durata dell’apertura dell’evento, senza costringere i commensali a selezionare un determinato pacchetto a priori, ma dando la possibilità a tutti di fare la propria scelta in autonomia”.

In continuità con le scorse edizioni, inoltre, è confermata la celebrazione della Santa Messa nella prima domenica della kermesse, il 29 settembre, come da tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, mentre per quanto riguarda l’accessibilità all’evento, per raggiungere San Rocco Castagnaretta dal centro cittadino di Cuneo sarà disponibile una navetta gratuita e due folkloristici trenini, affinché i partecipanti possano muoversi dal centro città al luogo dell’evento, lasciando a casa l’auto e godendosi a pieno Luna park, intrattenimento e festeggiamenti.

Inoltre, per migliorare la viabilità in ingresso e in uscita, il parcheggio sarà allestito nel terreno lungo corso De Gasperi, situato sulla sinistra viaggiando da Cuneo verso Borgo San Dalmazzo. È stato anche previsto un parcheggio riservato per le persone con disabilità e due ingressi al parcheggio in base alla zona di arrivo, in modo da ridurre congestionamenti in entrata e in uscita.